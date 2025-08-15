ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ САД ПОВОДОМ МЕДИЈСКИХ НАВОДА О ПОСТУПАЊУ ПРЕМА ДЕЧАКУ (12) Затечен је око поноћи на Булевару ослобођења, у град дошао са дедом
Поводом медијских написа о поступању полиције према дечаку на Булевару ослобођења у Новом Саду, за кога се наводи да је малолетан, огласила се Полицијска управа из Новог Сада (ПУНС), и навела да је реч о дечаку (12) из Сремске Митровице.
Како је наведено у саопштењу, он је "затечен у групи лица која су стакленим флашама гађала просторије СНС и припаднике полиције приликом интервенције", као и да је "доведен у службене просторије на начин који је у складу са законом".
- У полицији је изјавио да је дошао из Сремске Митровице са дедом, који је остао на Кванташкој пијаци и да је, затим, учествовао у нападу на објекте и полицију. С обзиром на то да је затечен сам на улици, око поноћи, дечак је предат у надлежност радницима Центра за социјални рад, а о догађају је сачињена одговарајућа документација - наводи се у саопштењу Полицијске управе из Новог Сада (ПУНС).
Како се додаје, "на позив радника Центра, дечаков деда, који се, иначе, једини стара о њему, дошао је по њега, око 3 сата ујутру".
Такође, о свему је обавештено Више јавно тужилаштво које се изјаснило да дечак, с обзиром на узраст, није кривично и прекршајно одговоран, каже се у саопштењу ПУНС.