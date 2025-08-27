ПОТПУНА КУЛМИНАЦИЈА ТЕРОРА СЕПАРАТИСТА: Лидер СНС Вучевић о скандалу у Футогу: Ишли су на куће, нападали децу, покушали живе да нас спале! Ако ово није фашизам, не знам шта је!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Пинк телевизији коментаришући догађаје на Филозофском факултету у Новом Саду као и напад на кућу студента Владимир Балаћа у Футогу изјавио је да је то порука блокадера о физичкој ликвидацији.
-Осврнуо бих се на оно што се десило у Футогу, на кући породици Балаћ, графити који су показали сву мржњу, све оно што се дешава у нашој држави. Ових девет месеци долази до потпуне кулминације, јер су сви ти сепаратисти видели са падом надстрешнице своју шансу. Они су ту трагедију злоупотребили, да пробају да остваре све што нису, а то је да победе на изборима. Чак и кад су имали потпуну власт, од 2000. до 2012. године, они су спроводили од статута, убеђивали да нисмо Срби него Војвођани и спроводили нечију агенду. Графити мржње и њихова права политика мржње је порука да сви који за њих су неприхватљиви морају да напусте Србију. Није само питање графита, ишли су на куће, нападали децу, покушали живе да нас спале у нашим просторијама, као некада Србе у Глини. Ко није за њих подобан мора да оде. Ако то није фашизма, не знам шта је. То смо већ видели. Они неће Србе из Крајине, Далмације, Славоније, неће Србе из Републике Српске. Неће Србе са КиМ. Неће ни они Србе староседеоце у Војводини. Врло су близу да иду на физичку елиминацију. То су поруке. Увек Хрвати знају лукаво да користе разделице, увек стављају префиксе да је неко косовски Србин, босански Србин. Наравно да имају чврсту коалицију са хрватским фактором, посебно у северној покрајини. Ово је борба за очување Србије, ово није игра. Ово је чист излив њихове мржње, да ће све протерати да би се домогли власти - рекао је Вучевић.
Вућевић је подсетио на Кристалну ноћ у Задру.
-Већ смо видели ко иде коме на куће, ко не да деци да иду у школу. Имате ситуацију да она битанга Миша Бачулов иде на куће, био је на мојој кући. Не постоји снимак да је неко њему ишао на кућу. И чувени Погачар. Сад питам правосудне органе, када ће реаговати? Кад се ви тачно активирате - запитао је Вучевић.