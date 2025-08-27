overcast clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
ПРЕСУДУ НАМ ЈЕ РУЉА ВЕЋ ДОНЕЛА, САМО ЈОШ СА ЛОМАЧАМА НИСУ ДОШЛИ! Вучевић подсетио и на трагедију у дискотеци Контраст 2012: Нико није злоупотребљавао ту несрећу

27.08.2025. 09:52 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
милош
Фото: Принтскрин Пинк тв

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Пинк телевизији подсетио је на трагедију која се догодила у Контрасту у Новом Саду, као и на чињеницу да никоме није пало на памет да злоупотребљава ту несрећу.

-Питање је кога данас можете да замислите када кажете блокадери, ко би се бавио РС, КиМ, ко би се бавио односом са Русима и Кинезима, растом плата и пензија? Ми би требало да предамо власт неком политичком покрету који је без лица и политике. Свашта би ту испливало. Ђокић је могао да пренесе пример да није у реду ићи на неком у кућу, да не претите деци и породици. Европљани се не изјашњавају што хоће живе да нас запале. Бранкица је осудила полицију, тако сам разумео. Користе системе државе против саме државе. То видите у правосуђу, просвети. Нама је пресуда већ донета, пресуда улице, руље. Само још са ломачама нису дошли. Они имају своју устрагу, иселићемо вас. Треба видети како изгледа Филозофски факултет у Новом Саду, како би изгледала Србија. Много су нам зла нанели, требаће многе ствари да се исправљају. С друге стране је лековито, видели смо како се ко понаша. Такве екстремне ситуације су стресне, али и лековите, јер покажу грешке и битно је извући поуку, да нам се овакве ствари не би догодиле. Имали смо ми и раније несреће, па нико није урадио ово. Првог априла 2012. се десила трагедија у дискотеци Контраст,када је 6 младих изгубило живот, а избори су заказани за 6. мај. То су избори када СНС побеђује. Нико није злоупотребљавао несрећу. Нико није да су им чађаве руке, а 5. Маја је одржан највећи концерт. Ни 40 дана од трагедије. Присуствовао је Борис Тадић, Бојан Пајтић и Игор Павличић. На 35 дана после трагедије имали сте концерт, у истом том граду који сада мора да стане - рекао је Вучевић.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
