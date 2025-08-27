ПРЕСУДУ НАМ ЈЕ РУЉА ВЕЋ ДОНЕЛА, САМО ЈОШ СА ЛОМАЧАМА НИСУ ДОШЛИ! Вучевић подсетио и на трагедију у дискотеци Контраст 2012: Нико није злоупотребљавао ту несрећу
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на Пинк телевизији подсетио је на трагедију која се догодила у Контрасту у Новом Саду, као и на чињеницу да никоме није пало на памет да злоупотребљава ту несрећу.
-Питање је кога данас можете да замислите када кажете блокадери, ко би се бавио РС, КиМ, ко би се бавио односом са Русима и Кинезима, растом плата и пензија? Ми би требало да предамо власт неком политичком покрету који је без лица и политике. Свашта би ту испливало. Ђокић је могао да пренесе пример да није у реду ићи на неком у кућу, да не претите деци и породици. Европљани се не изјашњавају што хоће живе да нас запале. Бранкица је осудила полицију, тако сам разумео. Користе системе државе против саме државе. То видите у правосуђу, просвети. Нама је пресуда већ донета, пресуда улице, руље. Само још са ломачама нису дошли. Они имају своју устрагу, иселићемо вас. Треба видети како изгледа Филозофски факултет у Новом Саду, како би изгледала Србија. Много су нам зла нанели, требаће многе ствари да се исправљају. С друге стране је лековито, видели смо како се ко понаша. Такве екстремне ситуације су стресне, али и лековите, јер покажу грешке и битно је извући поуку, да нам се овакве ствари не би догодиле. Имали смо ми и раније несреће, па нико није урадио ово. Првог априла 2012. се десила трагедија у дискотеци Контраст,када је 6 младих изгубило живот, а избори су заказани за 6. мај. То су избори када СНС побеђује. Нико није злоупотребљавао несрећу. Нико није да су им чађаве руке, а 5. Маја је одржан највећи концерт. Ни 40 дана од трагедије. Присуствовао је Борис Тадић, Бојан Пајтић и Игор Павличић. На 35 дана после трагедије имали сте концерт, у истом том граду који сада мора да стане - рекао је Вучевић.