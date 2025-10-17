Предавање Милорада Вукашиновића „Ка Новој Европи?“ на Јутјуб каналу КЦНС
17.10.2025. 09:16 10:05
Коментари (0)
Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Ка Новој Европи?“ одржано 16. октобра 2025. доступно је за гледање на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.
Вукашиновић у свом излагању говори о тријумфу суверенистичких покрета и странака широм Европе, питањима која то покреће, као и о потенцијалном рођењу Нове Европе на темељима економске и социјалне кризе. Он се осврће на рат у Украјини, крах неолибералног модела и његове последице, али и на геополитички положај Србије, наглашавајући потребу да наша земља прати и анализира токове европске политике које ће обликовати будућност суверенистичких покрета.