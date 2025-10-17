clear sky
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Предавање Предрага Рајића „Друштвено-политички развој Кине у 21. веку“ на Јутјуб каналу КЦНС

17.10.2025. 09:20 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Predrag Rajic
Фото: Screenshot YouTube B92 TV

Предавање геополитичког аналитичара Предрага Рајића на тему „Друштвено-политички развој Кине у 21. веку“ одржано 16. октобра 2025. доступно је за гледање на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.

Рајић у свом излагању дели утиске са студијског путовања у Народну Републику Кину. Анализира политичку организацију у различитим покрајинама, технолошки напредак, развој инфраструктуре и нове саобраћајне пројекте. Он истиче значај Кине као једне од две најважније државе савременог доба и закључује да ће 21. век бити обележен утицајем Сједињених Америчких Држава и Кине.

 

кцнс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај