Предавање Предрага Рајића „Друштвено-политички развој Кине у 21. веку“ на Јутјуб каналу КЦНС
17.10.2025. 09:20 10:05
Предавање геополитичког аналитичара Предрага Рајића на тему „Друштвено-политички развој Кине у 21. веку“ одржано 16. октобра 2025. доступно је за гледање на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.
Рајић у свом излагању дели утиске са студијског путовања у Народну Републику Кину. Анализира политичку организацију у различитим покрајинама, технолошки напредак, развој инфраструктуре и нове саобраћајне пројекте. Он истиче значај Кине као једне од две најважније државе савременог доба и закључује да ће 21. век бити обележен утицајем Сједињених Америчких Држава и Кине.