clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ЧЕСТИТАЛА ПРВАЦИМА „Будите радознали, храбри и вредни”

01.09.2025. 14:57 15:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић честитала је ђацима првацима полазак у школу и пожелела им много успеха, радости и љубави према учењу током целог школовања.

„Полазак у школу један је од најважнијих и најузбудљивијих тренутака у вашем животу. Нека вам овај први септембар остане у лепом сећању као почетак пута који ће вам донети нова знања и пријатељства.

Будите радознали, храбри и вредни. Нека вам љубав према учењу буде водиља, а радост откривања и истраживања света нека вас прати кроз све школске дане.

На том путу учитељи и наставници биће уз вас, да вас подрже и помогну вам да развијате своје таленте и вештине“, поручила је Гојковић новим школарцима.

маја гојковић нова школска година ђаци прваци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА У први разред креће 65.000 ђака

ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА У први разред креће 65.000 ђака

31.08.2025. 15:42 15:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај