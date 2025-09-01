ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ЧЕСТИТАЛА ПРВАЦИМА „Будите радознали, храбри и вредни”
01.09.2025. 14:57 15:09
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић честитала је ђацима првацима полазак у школу и пожелела им много успеха, радости и љубави према учењу током целог школовања.
„Полазак у школу један је од најважнијих и најузбудљивијих тренутака у вашем животу. Нека вам овај први септембар остане у лепом сећању као почетак пута који ће вам донети нова знања и пријатељства.
Будите радознали, храбри и вредни. Нека вам љубав према учењу буде водиља, а радост откривања и истраживања света нека вас прати кроз све школске дане.
На том путу учитељи и наставници биће уз вас, да вас подрже и помогну вам да развијате своје таленте и вештине“, поручила је Гојковић новим школарцима.