ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ О АКТУЕЛНИМ ПОЛИТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ ТЕМАМА Вучић: На изборима ће доживети праву катастрофу! Проблем је што су неки људи помислили да насиљем могу да се дочепају власти

Александар Вучић говори о свим актуелним темама, а са њим разговара водитељка емисије "Јутро на Блиц" Маја Николић.

- Нема у данашњем свету, у ери подељених медија, социјалних мрежа, друштва које на овај или онај начин није подељено. Погледајте Америку, Енглеску....видећете да је свуда у свету ситуација иста. Говорим о демократским земљама. Имамо део грађана на улицама, оно што сам могао да чујем и видим овде и нисам срећан због тога, нико није, јер је скупо коштало грађане Србије. Због тога ће мање да расту плате, пензије, трпи туризам. Због тога имамо мање туриста, због тога имамо мање новца и у нашим гоститељским објектима, и у хотелима, и на свим другим местима. То се дешава у многим земљама, посебно у оним земљама где је то споља изазвано и новцем споља плаћено - рекао је Вучић гостујући на "Блиц" телевизији.

"Јовичић је ухапшен јер је најбруталније насиље примењивао према туђој имовини"

Председник се осврнуо и на студента Богдана Јовичића који штрајкује глађу већ седми дан, након што му је продужен притвор због оптужбе да је демолирао просторије Српске напредне странке 14. августа, током великог протеста у Новом Саду.

- Ухапшен је због тога што је најбруталније насиље примењивао према туђој имовини, уништавао и рушио нечије просторије, и то онако темељно, детаљно и без имало стида и без имало страха, поносећи се тиме што чини. Чини ми се да би сваки грађанин морао да осуди тај потез и да каже, да, ова је заслужио - рекао је Вучић.

Оно што је изазвало снажну реакцију у јавности јесте да је он на сахрану свог оца доведен тако што је имао лисице на ногама. На питање, због чега је то рађено, председник је одговорио:

- То морате питати онога ко доноси одлуку, дакле, морате питати надлежне правосудне органе. Ја морам да вам кажем, не знам да ли је то било претерано, процењивао бих да ли жели да побегне или не - рекао је.

"Не могу да дозволим да тај посао у који сам толико енергије и рада уложио свако зна боље од мене"

На питање да ли ће поновити позив за дијалог, одговорио је:

- У много наврата сам позивао на дијалог, још од 11. децембра. Званично, када смо кренули, мислили смо у исприњавање стварних захтева тада студента, још нису били потпуно доказани блокадери. И тада сам рекао, готово сам сигуран имајући виду да сам прозрео, све да је реч о обојеној револуцији, да неће прихватити то. У фебруару, после разговора госпође Брнабић и ректора Ђокића, који је рекао с одушевљењем "да, да, само пошаљите писмо, једва чекам да се сретним са председником". Ми смо рекли, никакав проблем, путићемо вам писмо, желим да разговарам са вама. Желим да видим који су то проблеми, да видим чиме сте незадовољни. Испунили смо све услове синдиката, учинили вама све што сте тражили. - рекао је Вучић.

Фото: Screenshot Blic TV

- После тога, ректор Ђокић, дан после тога, ваљда га је неко из неке амбасаде научио, написао писмо, каже, не може се то на овакав и онакав начин. Не можемо после свих изговорених рећи да разговарамо: непоменик, Хитлер, ђубре, педер, шиптар, криминалац, убица, лопов. Па нисам ја то рекао за њих, него они за мене - рекао је.

- А пошто се бавим овим послом, улажам огромну енергију, изузетан труд, велики рад и то радим већ, као што знате, 13 и више година, неуморно. Не могу да дозволим да тај посао у који сам толико енергије и рада уложио свако зна боље од мене. И зато немам проблем да одговорим свакоме, немам проблем да разговарам са сваким и немам проблем да суочим аргументе. Други очигледно имају, јер ја не бих имао ништа против да сте их довели четворицу или четворо од ових стручњака, Ђокића, Бакића и свих осталих. Дакле, Ломпара и Конаковића... Али ми то немамо у нашем друштву, ми немамо дијалог.

На састанку премијера Ђуре Мацута и ректора универзитета у Влади Србије, у конструктивном дијалогу, констатовано је јуче да ће сви универзитети успешно реализовати наставу и спровести испитне рокове у текућој школској години најкасније до 31. октобра 2025. године, као и да ће нова академска 2025/2026. година започети најкасније 3. новембра у свим високошколским установама у Србији.

- Ја овима не верујем ништа, ректору Ђокићу, па сачекаћемо 3. новембар да видимо говоре ли истину или не. Ништа им не верујем - рекао је Вучић.

"Ја знам већ која је на тој листи"

- У марту сам и после свега, када сам видео када Ђокић није хтео да разговара са својом земљом, са својом државом, са својим представницима својих државних органа, а желео да разговара са свим странцима, онда сам све разумео. И тада сам знао да ћемо ми победити и да долази крај за сваког, ако добро види шта се у политици избива, али да они неће то хтети да признају, него да ће да гурају до краја. И ја немам ништа против тога, зато мислим да ће они да наставе да гурају, на изборима ће доживети праву катастрофу. Доживеће тежи пораз него прошли пут, и сваки пут им се чини да су близу победе, и сваки пут погреше у томе зато што се обраћају истим људима, у истом балону, баш онако како је то описао ваш колега, господин Ивановић. И не разумеју шта је то што се збива ван њих и око њих, и да постоји много других људи који различито виде ствари, и који желе само нормалан и пристојан живот. А што се тиче листа, ја знам већ која је на тој листи, ништа ми ту ново нећете рећи. Од ректора Ђокића до Јове Бакића - рекао је Вучић.

- Оно што је веома важно за грађане, сада, 1. октобра, за 5% се додатно, то је додатно ванредно повећање плата за просветне раднике. То је оно што је договорено, али је то сваки пут ванредно. Сваки пут је ванредно када није 1. јануара, дакле. То је друго повећање већ ванредно које је договорено са синдикатима, а које је део њих није желео да поштоје. Иде 1. октобра 5% и за здравствене раднике, о чему се мало говоре, нисам сигуран чак ни да се зна у јавности, иде ванредно повећање од 5% од 1. октобра и онда, наравно, регуларно повећање од 1. јануара. То су важне ствари.

Осуда изјаве Синише Вучинића

Члан главног одбора Српске напредне Странке Синиша Вучинић изјавио је да има сазнања да „блокадери“ планирају да убију студента Павла Цицварића како би се изазвали велики немири у Србији, а власт окривила за његово убиство.

- Свакога дана, свакога дана, званичници, новинари, аналитичари, кандидати на листи блокадера говоре о томе како ме треба убити, цртају ме обешеног, убијеног, на насловним страницама мејнстрим медија. Никада вам то није чудно. И никада никога и не питате. Ово вам је чудно. А ја ћу показати разлику између мене и вас, мене и њих. Видите, ја осуђујем ту изјаву Синиша Вучинића и сматрам је крајње неодговорном. Ја верујем да се Синиша Вучинић због тога покајао и верујем да такве глупости неће да прави. А за сваки случај ми ћемо да дамо задатак полицији и безбедностној агенцији да провере апсолутно све постоје ли било шта да се крије иза таквих неодговорних тврдњи или не. Е тако се понаша одговорна држава, тако се понаша одговоран председник. Само за разлику од других ја морам да видим оно што је истина, а не оно што ми једна страна намеће као чињеницу правећи се или стављајући крије - рекао је Вучић.

- А зашто је продужен притвор Анити Димовски, Јелени Танкосић? Да не побегну, да не утичу на сведоке? Да ли се питате о томе? Не питате се колико деце имају, како их издржавају. Јелена је самохрана мајка. Родитељи Аните су ми писали писмо, питају да ли ће њихово дете имати прилику да се брани са слободе. Тужилаштво је тражило притвор, суд је делимично прихватио, делимично одбацио захтев. Проблем је у томе што ће поједини медији или део људи из овог или оног блока да гледа и тумачи само једну ствар, а неће ствари да сагледа у целини. Овде се поставља питање разлога зашто се све ово збива? Знате ли како ће бити подељена опозициона сцена у овој земљи? Изаћи ће на неке будуће изборе са 5 или 10 листа, а не на једној. Све су прости разлози - зато што постоје различити политички интереси. Наш је проблем што су неки људи помислили да насиљем могу да се дочепају власти. Рекли су - имамо много новца, имамо Лајбницов довољан разлог да нападнемо државу, подршку различитих медијских платформи и успећемо то да завршимо - навео је председник.

