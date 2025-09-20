ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ УРУЧИО ОДЛИКОВАЊА Дужни смо да јединствени под заставом чувамо тешко стечени мир и слободу
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић уручио је данас у Палати Србија одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Орден Карађорђеве звезде првог степена додељен је професору Факултета политичких наука Универзитета у Београду др Милану Петричковићу за нарочите заслуге и постигнуте резултате у систему образовања и филмском, телевизијском и музичком продуценту Макси Ћатовићу за нарочите заслуге и постигнуте резултате у јавним и културним делатностима, посебно у области филмске и музичке продукције.
Орден Карађорђеве звезде другог степена добили су хроничар Златиборског краја, аутор 20 књига Милисав Р. Ђенић који је сабрао имена свих бораца из Балканских ратова и Великог рата из свог краја, а награђен је за наручите заслуге и постигнуте резултате у јавним и културним делатностима. Истим орденом награђен је и председник Српског филозофског друштва Слободан Кањевац за наручите заслуге и афирмацију српске културе и науке, а он је формирао секције друштва у седам градова, афирмишући Српску културу и науку.
Уреднику и водитељу РТС-а Весни Радосављевић уручен је Орден Карађорђеве звезде трећег степена за наручите заслуге и постигнуте резултате у области новинарства.
Припадник Ватрогасно-спасилачког батаљона Краљево Перо Луковић који је учествовао у гашењу Великог пожара у Краљеву у 2025. години одликован је Златном медаљом за храброст "Милош Обилић" за испољену изванредну храброст и дело личног херојства.
Златну медаљу за заслуге добили су културно - уметничко друштво "Коло" Беране за заслуге постигнуте резултате у јавним и културним делатностима, Василије Гаљак из Зубиног потока за заслуге и постигнуте резултате у јавним и хуманитарним делатностима, певачица Драгица Радосављевић Цакана за изузетне заслуге и постигнуте резултате у области музичке уметности, Александра и Милија Станић из Стапара за изузетне заслуге и исказану животну храброст и упорност, радници ЈКП "Зеленило Београд" Зоран Нимет, Срђан Станковић и Давид Стојаковић одликовани су за испољену храброст и патриотизам.
Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина одликована је златном медаљом за заслуге. Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележава се у знак сећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог светског рата. Поводом овог празника данас је у Београду одржана велика војна парада "Снага јединства" у којој је учествовало 10.000 војника. Паради је присуствовао председник Србије Александар Вучић, бројни званичници, гости из иностранства и велики број грађана.
Председник Вучић поручио је данас да жртва оних, који су дали животе за слободу и који су учествовали у пробоју Солунског фронта, није узалудна, већ да представља темељ Србије и додао да смо дужни да јединствени под заставом чувамо стечени мир и слободу.
Вучић је, обраћајући се добитницима одликовања које је уручио поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, казао да та одликовања представљају и признање за њихову личну храброст, труд и пожртвовање, као и за рад на оснажењу српске државе и српског народа.
"Ви сте својим делима показали како изгледа истинска служба отаџбини и како се лични пример претвара у колективну снагу. На дан када обележавамо пробој Солунског фронта, када се сећамо свих оних који су дали живот за слободу, имамо дужност да кажемо да њихова жртва није била узалудна. Она је била темељ на којем почива наша сигурна кућа, Србија", навео је Вучић. Председник је поручио да смо дужни да јединствени под заставом чувамо оно што је тешком борбом стечено - мир, слободу и достојанство.
"Нека ваше одликовање буде подстрек младима да следе ваш пример, а нама свима подсетник, да само јединствени можемо да корачамо напред", нагласио је Вучић. Подсећајући на речи књижевника и политичара Петра Кочића који је казао да је отаџбина веза која нас спаја са људима нашега рода, нашега језика, било да припадају прошлости или будућности, било да живе у садашњости, Вучић је навео да ту спону свако од нас носи у себи.
"Живело народно јединство, слава нашој застави, живела Република Српска, живела Србија", поручио је Вучић.