overcast clouds
25°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИЈЕР МАЦУТ И МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ РАЗГОВАРАЛИ О БУДУЋИМ КОРАЦИМА ДРЖАВЕ У ПОЉУ ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ Ово су кључне теме састанка

07.08.2025. 12:45 12:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Zoran Nikolić

Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут разговарао је данас са потпредседницом Владе Србије и министарком привреде Адријаном Месаровић о будућим корацима које ће држава предузети на пољу даљег привредног развоја и унапређења пословног амбијента.

Премијер и министарка су се сагласили да је најважнији циљ да економија остане стабилна и да се у још већој мери покрене привредна активност у земљи, саопштено је из Владе Србије.

Мацут је указао да је посебно важно да се очувају радна места и да се у том смислу привуку додатне стране и домаће инвестиције.

Месаровић је истакла да Србија, у складу са политиком председника Александра Вучића и Владе Србије, наставља да ствара повољан амбијент за привредни раст и нове инвестиције.  

адријана
Фото: TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Zoran Nikolić

Она је навела да очекује још много добрих резултата, нове фабрике и радна места, још бољи животни стандард грађана и развој свих делова наше земље. 

Министарка је нагласила да ће држава наставити да пружа сву неопходну институционалну и стратешку подршку за даљи разавој, модернизацију и стабилност домаће привреде.
 

адријана месаровић Ђуро Мацут
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај