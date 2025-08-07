ПРЕМИЈЕР МАЦУТ И МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ РАЗГОВАРАЛИ О БУДУЋИМ КОРАЦИМА ДРЖАВЕ У ПОЉУ ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ Ово су кључне теме састанка
Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут разговарао је данас са потпредседницом Владе Србије и министарком привреде Адријаном Месаровић о будућим корацима које ће држава предузети на пољу даљег привредног развоја и унапређења пословног амбијента.
Премијер и министарка су се сагласили да је најважнији циљ да економија остане стабилна и да се у још већој мери покрене привредна активност у земљи, саопштено је из Владе Србије.
Мацут је указао да је посебно важно да се очувају радна места и да се у том смислу привуку додатне стране и домаће инвестиције.
Месаровић је истакла да Србија, у складу са политиком председника Александра Вучића и Владе Србије, наставља да ствара повољан амбијент за привредни раст и нове инвестиције.
Она је навела да очекује још много добрих резултата, нове фабрике и радна места, још бољи животни стандард грађана и развој свих делова наше земље.
Министарка је нагласила да ће држава наставити да пружа сву неопходну институционалну и стратешку подршку за даљи разавој, модернизацију и стабилност домаће привреде.