РАЈИЋ ПОРУЧИО БАЧУЛОВУ: Не бојимо те се, Михаило Вучевић је један од нас!
Предраг Рајић, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, најоштрије је осудио последњи у низу напада на Михаила Вучевића, сина председника Српске напредне странке Милоша Вучевића.
-Извесни Миша Бачулов, Новосађанима добро познат по насилничком понашању у новосадској скупштини, прешао је све границе и прекршио све норме здравог разума, морала и културе. Данашњим цртањем мете на леђима Михаила Вучевића, показао је да њему ништа није свето. Да он и његови саборци не презају ни од чега. Да његово схватање политике подразумева само гнусне увреде, монструозне лажи и атаке на туђу имовину и туђе животе. Нека зна и Миша Бачулов и сви његови следбеници. Не плашимо их се. Михаило је један од нас и напад на њега, напад је на сваког члана Српске напредне странке и на сваког поштеног грађанина Србије. Не бојимо се твојих претњи и нећеш нас скренути са пута одбране Србије и онога што је сваком Србину најсветије - наших породица- нагласио је Рајић.