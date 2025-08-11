clear sky
33°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАЈИЋ ПОРУЧИО БАЧУЛОВУ: Не бојимо те се, Михаило Вучевић је један од нас!

11.08.2025. 14:05 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
rajic
Фото: Screenshot N1/B92TV/Društvene mreže/Ilustracija

Предраг Рајић, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, најоштрије је осудио последњи у низу напада на Михаила Вучевића, сина председника Српске напредне странке Милоша Вучевића.

-Извесни Миша Бачулов, Новосађанима добро познат по насилничком понашању у новосадској скупштини, прешао је све границе и прекршио све норме здравог разума, морала и културе. Данашњим цртањем мете на леђима Михаила Вучевића, показао је да њему ништа није свето. Да он и његови саборци не презају ни од чега. Да његово схватање политике подразумева само гнусне увреде, монструозне лажи и атаке на туђу имовину и туђе животе. Нека зна и Миша Бачулов и сви његови следбеници. Не плашимо их се. Михаило је један од нас и напад на њега, напад је на сваког члана Српске напредне странке и на сваког поштеног грађанина Србије. Не бојимо се твојих претњи и нећеш нас скренути са пута одбране Србије и онога што је сваком Србину најсветије - наших породица- нагласио је Рајић.

предраг рајић миша бачулов
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај