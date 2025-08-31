РЕЗОН: Блокадери прелазе на страну СНС-а
Чак и ко није служио војску, већ је само играо видео игрице, зна да се положај који имаш под контролом не напушта. И да је зграду лакше бранити изнутра, него је освајати споља
Пише: Милорад Бојовић
Све се десило другачије! Покушај рушења Вучића и СНС-а с власти, довео је до потпуно другог исхода. СНС се није распао, распале су се блокаде. Организатори блокада и протеста очекивали су да ће се Вучићеве присталице разбежати. Неко уплашити, неко разочарати, и прећи на њихову страну. Уместо тога, студенти из блокада прелазе на страну СНС-а.
Доказ се налази на Филозофском факултету. Главно упориште блокада је пало. Факултет је из хостела за револуционаре бескућнике, враћен својој основној сврси - образовању. Све што се ових дана дешава испред зграде факултета је само игроказ за грађане, и стварне организаторе обојене револуције. Илузиониста мора да одржава живом своју илузију. Али само док то не потраје предуго. Време је највећи непријатељ маса и обмана. Протек времена разоткрива све заблуде.
Поставља се питање зашто су студенти који су блокирали факултет мирно пустили декана да уђе у зграду? С којим циљем? С којим објашњењем? Могли су да одбију да изађу! Да позову помоћ зборова и других блокадера док су још унутра, док разговарају са деканом. Имали су могућност да се забарикадирају у амфитетатру, кино сали, кантини, или било ком од мноштва кабинета. Уместо тога, пристали су да мирно изађу. Чак и ко није служио војску, већ је само играо видео игрице, зна да се положај који имаш под контролом не напушта. И да је зграду лакше бранити изнутра, него је освајати споља.
Објашњења за овај необични поступак има много. Јесен, и живот без смисла, рекао би неко ко воли Црњанског. И не би био у криву. Девет месеци неусловног живота. После летњих врућина долазе јесење, па зимске хладноће, које су интензивне у згради која је грађена у време кад енергетска ефикасност и климатске промене нису биле најзначајнији аргумент архитектуре. Лоша храна. Лоша хигијена. Спавање по ходницима. Све то утиче на пад револуционарних заноса. Враћа их у прозаичност реалности. Неко с више реалполитичког прагматизма, рекао би да је млад организам, кад је жељан свега, најподложнији промени мишљења. Ако је подстакнут адекватним понудама. Могући узрок може бити и пресушивање донација. Добар генерал, како каже Клаузевиц, уме да препозна кад је битка изгубљена. И да би спречио даљи губитак средстава, повлачи се на резервни положај, и прави нове стратегије и тактике, за неки погоднији тренутак.
Који год да су аргументи посреди, у кешу, или натури, то и није битно. Тврђава је изгубљена. И то не насилном акцијом декана Алановића, већ добровољном предајом студената. Количина обмана коју су пласирали да докажу другачије је забрињавајућа. Спин гласи - шта један декан има да тражи на свом факултету? Филозофски факултет би требао да представља место где студенте уче да по сваку цену теже логици и истини. Да неуморно трагају за њом. Уместо тога, професори блокадери, њихови студенти, и бивши студенти који сада раде као новинари, служе се најгорим могућим обликом дезинформисања. Сви су углас тврдили да је легално и легитимно изабрани декан прекршио закон тиме што је ушао у факултет којим управља. Ништа мања манипулација није ни вест коју су бесомучно понављали два дана да је полиција напала студенте и мирне демонстранте. Да нису сами снимали, можда би им човек и поверовао. Нећу ја да их разуверавам. Јер ко сам ја? Колумниста, који по узору на Античку Грчку не подржава организовано рушење система власти, ради промене носилаца власти. Заговорник сам тога да се власт мења на изборима, вољом народа. Нека погледају снимке своје телевизије Н1. Демонстранти су напали полицију, а не обрнуто.
Али, све је то био симулакрум. Игроказ за стварне организаторе. Нека студенти који и даље желе да не студирају погледају ко је први ударио штит, ко је бацио први шлем, ко је први узвикнуо удри, и знаће да тај не ради за њих. Већ против њих. Ко песницама жели да расправља о уласку у кућу разума, њихов је непријатељ! Европски свет рођен је из идеје ума, тј. из духа филозофије, а не из снаге песница. Нека провере како је Миша Бачулов, ког су камере снимале како се гура с полицијом, ухапшен, па експресно пуштен? Превише коинциденција. Премало логике. Превише необичности. Да сам на месту студената погледао бих и кога од професора блокадера нема у првим редовима. И кога од оних који су их гурнули у блокаде уопште нема на лицу места. Зашто их нема? Где су нестали?
Када би Милорад Павић, на основу чијих идеја је пројектована зграда факултета писао извештај о протестима, рекао би да је девет у хазарској митологији важан број. Да је Сатурн у божанском предаху, и да је природно да оно што је започето с устима пуним неискрених намера мора да пропадне. Да по хазарским мерилима блокадерска позиција тече из будућности у прошлост, а напредњачка из прошлости у будућност. И да је Вучић своју политику поставио у садашњости, раздвајајући прошлост од будућности. Да је јачи онај ко има више прутова у снопу. Ко не верује, окупљања против блокада у више од 100 градова, даће му одговор на чијој страни је клатно моћи.
Аутор је стручњак за односе с јавношћу