САВО МИНИЋ МАНДАТАР ЗА САСТАВ НОВЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Кандидат је досадашњи министар пољопривреде у Српској
23.08.2025. 15:40 15:45
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик предложио је данас Народној скупштини РС кандидата за председника Владе Републике Српске Саву Минића из Шамца.
Председник Републике Српске предлог је упутио Народној скупштини на основу овлашћења из члана 80. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 94. став 10. Устава Републике Српске, наводи се у саопштењу из његовог кабинета.
Саво Минић, је досадашњи министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а сада је званично је мандатар за састав нове Владе Републике Српске, саопштено је из кабинета Председника.
Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојил су јуче оставку председника Владе Републике Српске Радована Вишковића.