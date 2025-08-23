few clouds
25°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САВО МИНИЋ МАНДАТАР ЗА САСТАВ НОВЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Кандидат је досадашњи министар пољопривреде у Српској

23.08.2025. 15:40 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
с
Фото: youtube prinstcrin/ BN TELEVIZIJA

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик предложио је данас Народној скупштини РС кандидата за председника Владе Републике Српске Саву Минића из Шамца.

Председник Републике Српске предлог је упутио Народној скупштини на основу овлашћења из члана 80. став 1. тачка 2, а у вези са чланом 94. став 10. Устава Републике Српске, наводи се у саопштењу из његовог кабинета.

Саво Минић, је досадашњи министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а сада је званично је мандатар за састав нове Владе Републике Српске, саопштено је из кабинета Председника.

Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојил су јуче оставку председника Владе Републике Српске Радована Вишковића.

Влада Републике Српске мандатар милорад додик
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај