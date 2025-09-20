ВОЈНА ПАРАДА "СНАГА ЈЕДИНСТВА"
СПЕКТАКЛ НА ДАНУ ЈЕДИНСТВА Небо, копно и река под заставом Србије 10.000 ВОЈНИКА, 600 ВОЗИЛА И 70 ЛЕТЕЛИЦА
Војна парада "Снага јединства" са око 10 000 учесника биће одржана данас у Београду, а на њој ће бити приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.
Парада, која се одржава поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, почеће у 11 часова на простору испред Палате Србија.
Посетиоци параде, на којој се очекује и присуство највиших државних званичника, имаће прилику да виде дефиле ешелона јединица свих родова и служби у Војсци Србије, кадета Војне академије, јединица на возилима и пловних објеката Речне флотиле, а програм параде обухвата и приказ дела способности Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре", егзерцир припадника Гарде, као и падобрански скок припадника 63. падобранске бригаде.
Како је најављено из Министарства одбране, у налету ешелона ваздухопловних јединица учествоваће сви типови ваздухоплова попут МиГ-29, "орао", Ц-295 ЦАСА, Ми-35М и Х-145.
Међу бројним средствима наоружања и војне опреме биће приказани и ракетни системи за противваздухопловна дејства "ФК-3" i HQ-17, савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 mm НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летелице, извиђачки и борбени дронови.
Када је ешелон јединица у питању, он се састоји од подешелона ратних застава, Гарде, 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Одреда Војне полиције специјалне намене Кобре, јединица Копнене војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Команде за обуку, Бригаде везе, 608. логистичке базе, Војне академије и војних ветерана.
Ешелон јединица на возилима састављен је од најсавременијих средстава којима је опремљена Војска Србије, као и од средстава која су у завршној фази развоја. Он се састоји из подешелона специјалних јединица, извиђачких јединица, пешадијских јединица, противоклопних јединица, јединица војне полиције, јединица телекомуникација, јединица ВОЈИН, артиљеријско-ракетних јединица за ПВД, јединица за електронска дејства, подешелона беспосадних система, артиљеријских јединица, оклопних јединица, као и подешелона средстава ратне технике из развоја.
Ешелон ваздухопловних јединица чине средства РВиПВО Војске Србије и састоји се од подешелона ловачке, ловачко бомбардерске, школске и транспортне авијације, авиона за аеро-фото снимање и подешелона хеликоптерских јединица.
Посебан ешелон чиниће пловне јединице Речне флотиле Војске Србије.
Како је за Танјуг рекао командант Речне флотиле, капетан бојног брода Дарко Стричић, Речна флотила ће на паради приказати најсавременија средства, модернизоване бродове и своје способности, наводећи да ће учестовати 20 пловних објеката.
У оквиру програма, припадници Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре" извешће приказ обезбеђења одређене личности на јавном скупу. Програм обухвата и егзерцир припадника Гарде.
Приказ увежбаности стројевих радњи - егзерцир је јединствена и атрактивна војничка радња коју изводе одабрани гардисти, односно најспретнији, најокретнији и врхунски стројево изграђени припадници.
На војној паради "Снага јединства" у Београду припадници егзерцира изводе стројеве радње уз две композиције из Сплета српских родољубивих песама: "Ој, Србијо, мила мати" и "Тамо далеко".
Највиши државни званичници су позвали грађане да присуствују паради, истичући да ће моћи да виде колико се Војска Србије променила у протеклих десет година, колико је модернизована и снажна.