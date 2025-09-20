clear sky
23°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈНА ПАРАДА "СНАГА ЈЕДИНСТВА"

СПЕКТАКЛ НА ДАНУ ЈЕДИНСТВА Небо, копно и река под заставом Србије 10.000 ВОЈНИКА, 600 ВОЗИЛА И 70 ЛЕТЕЛИЦА

20.09.2025. 08:02 10:28
Пише:
Дневник
Извор:
newsmaxbalkans.com
Коментари (0)
parada
Фото: TANJUG/ Ministarstvo odbrane/ Marijana Janković

Војна парада "Снага јединства" са око 10 000 учесника биће одржана данас у Београду, а на њој ће бити приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.

Парада, која се одржава поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, почеће у 11 часова на простору испред Палате Србија. 

Посетиоци параде, на којој се очекује и присуство највиших државних званичника, имаће прилику да виде дефиле ешелона јединица свих родова и служби у Војсци Србије, кадета Војне академије, јединица на возилима и пловних објеката Речне флотиле, а програм параде обухвата и приказ дела способности Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре", егзерцир припадника Гарде, као и падобрански скок припадника 63. падобранске бригаде. 

parada
Фото: TANJUG/ Ministarstvo odbrane/ Marijana Janković

Како је најављено из Министарства одбране, у налету ешелона ваздухопловних јединица учествоваће сви типови ваздухоплова попут МиГ-29, "орао", Ц-295 ЦАСА, Ми-35М и Х-145. 

Међу бројним средствима наоружања и војне опреме биће приказани и ракетни системи за противваздухопловна дејства "ФК-3" i HQ-17, савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 mm НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летелице, извиђачки и борбени дронови.

parada
Фото: TANJUG/ Ministarstvo odbrane/ Marijana Janković

Када је ешелон јединица у питању, он се састоји од подешелона ратних застава, Гарде, 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Одреда Војне полиције специјалне намене Кобре, јединица Копнене војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Команде за обуку, Бригаде везе, 608. логистичке базе, Војне академије и војних ветерана. 

Ешелон јединица на возилима састављен је од најсавременијих средстава којима је опремљена Војска Србије, као и од средстава која су у завршној фази развоја. Он се састоји из подешелона специјалних јединица, извиђачких јединица, пешадијских јединица, противоклопних јединица, јединица војне полиције, јединица телекомуникација, јединица ВОЈИН, артиљеријско-ракетних јединица за ПВД, јединица за електронска дејства, подешелона беспосадних система, артиљеријских јединица, оклопних јединица, као и подешелона средстава ратне технике из развоја.

parada
Фото: TANJUG/ Ministarstvo odbrane/ Marijana Janković

Ешелон ваздухопловних јединица чине средства РВиПВО Војске Србије и састоји се од подешелона ловачке, ловачко бомбардерске, школске и транспортне авијације, авиона за аеро-фото снимање и подешелона хеликоптерских јединица. 

Посебан ешелон чиниће пловне јединице Речне флотиле Војске Србије. 

parada
Фото: pink.rs

Како је за Тан‌југ рекао командант Речне флотиле, капетан бојног брода Дарко Стричић, Речна флотила ће на паради приказати најсавременија средства, модернизоване бродове и своје способности, наводећи да ће учестовати 20 пловних објеката.

У оквиру програма, припадници Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре" извешће приказ обезбеђења одређене личности на јавном скупу. Програм обухвата и егзерцир припадника Гарде. 

Приказ увежбаности стројевих радњи - егзерцир је јединствена и атрактивна војничка радња коју изводе одабрани гардисти, односно најспретнији, најокретнији и врхунски стројево изграђени припадници.

parada
Фото: TANJUG/ Ministarstvo odbrane/ Marijana Janković

На војној паради "Снага јединства" у Београду припадници егзерцира изводе стројеве радње уз две композиције из Сплета српских родољубивих песама: "Ој, Србијо, мила мати" и "Тамо далеко". 

Највиши државни званичници су позвали грађане да присуствују паради, истичући да ће моћи да виде колико се Војска Србије променила у протеклих десет година, колико је модернизована и снажна.

(newsmaxbalkans.com)

војна парада
Извор:
newsmaxbalkans.com
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај