СРПСКА ЛИСТА О НАСИЉУ КУРТИЈЕВИХ ПОЛИТИЧАРА: Испуњени су сви законски услови за кандидате на изборима
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Српска листа о саопштила је данас да, иако су испуњени сви законски услови, Централна изборна комисија није извршила сертификацију њених кандидата за градоначелнике и одборнике на локалним изборима на Косову и Метохији, што, како истичу, предтавља још један пример политичке дискриминације.
У саопштењу се наводи да је оваква одлука донета упркос чињеници да је надлежна Канцеларија за сертификацију потврдила да сви кандидати Српске листе у потпуности испуњавају законске критеријуме.
"Сматрамо да је реч о још једном примеру политичке дискриминације и инжењеринга којим Аљбин Курти настоји да спречи учешће Српске листе, истовремено фаворизујући себи блиске квази српске партије", каже се у саопштењу.
Додаје се да овакво понашање представља тежак ударац владавини права и доказ да међународна заједница, и после више од две деценије, није успела да успостави праведан и демократски систем, а да њени позиви Куртију на поштовање закона и права српског народа се апсолутно не узимају за озбиљно што би, верујемо требало да буде позив за њихову озбиљну реакцију.
"Свестан да он и његови послушници из српских редова немају подршку српског народа, Курти отворено крши сопствене законе и правила како би ослабио Српску листу односно разбио јединство српског народа захваљујући којем Срби представљају политички фактор на овим просторима", поручили су из Српске листе.
Наводе да Српска листа остаје доследна интересима српског народа на Косову и Метохији и наставиће да се бори за његова права и опстанак, упркос свим притисцима и неправдама.
"Ова Куртијева одлука ће нам бити подстрек да се још јаче и одлучније боримо за право Срба да бирају себи одборнике и градоначелнике али не оне које им Курти сервира", нагласили су из Српске листе.