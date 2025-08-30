СРПСКА ЛИСТА НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНСУЛТАТИВНОМ САСТАНКУ Нема ништа од договора у понедељак
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Члан Председништва Српске Листе (СЛ) Игор Симић изјавио је данас да је за понедељак, 1. септембар, председник скупштине привремених институција у Приштини Димаљ Баша сазвао консултативни састанак, на којем представници СЛ неће учествовати, јер, како је рекао Симић, сматрају да је то кршење прописа скупштине.
Симић је рекао да Баша, који је изабран за председника скупштине привремених приштинских институција, не може да обавља своју функцију у пуном капацитету.
Указао је и да представници СЛ очекују да ће уставни суд у Приштини најхитније реаговати на жалбу који је данас предала та странка због тешког кршења права српског народа на седницама скупштине у Приштини.
"Очекујемо да уставни суд најхитније реагује јер постоји тенденција да се настави са даљим кршењима и права и свега осталог, те у том смислу суд би морао да најхитније реагује и одлучи по нашем захтеву", казао је Симић.
Посланици СЛ поднели су раније данас жалбу уставном суду у Приштини због тешков кршења права српског нарадона на седницама скупштине у Пришини.
"Уставна и демократска начела грубо су нарушена, а српском народу је онемогућено да остварује своја гарантована права", истакнуто је у саопштењу.
Додаје се да Српска листа очекује да уставни суд хитно реагује и предузме све неопходне мере ради заштите владавине права, као и права српског народа у складу са важећим правним актима.
Такође, раније данас скупштина у Приштини није изабрала потпредседника из српске заједнице јер је већина посланика одбила да подржи Славка Симића, кога је предложила Српска листа, којој припада право да предложи кандидата за потпредседника јер има девет од 10 посланичких мандата загарантованих Србима.
Председник скупштине Димаљ Баша раздвојио је том приликом гласање за потпредседника из српске заједнице и потпредседника из редова осталих невећинских заједница, што је супротно уставу и пословнику скупштине у Приштини.
Посланици скупштине привремених институција у Приштини ни данас нису изабрали потпредседника из српске заједнице, али је председник скупштине Димаљ Баша и поред тога закључио конститутивну седницу, тврдећи да то што није изабран један од пет потпрдседника не може бити препрека за конституисање парламента.
Баша је рекао да ће скупштина наставити рад у понедељак, а да ће се о даљим корацима консултовати са четворо изабраних потпредседника парламента.
У данашњем наставку седнице Миљана Николић из Српске листе, која према пословнику има право да предложи кандидата јер има девет од 10 мандата загарантованих Србима, у три гласања није добила ниједан глас, као ни Игор Симић у два гласања.
Председник Странке за слободу, правду и опстанак Ненад Рашић, чија странка има само један мандат, и који је сам себе предложио за потпредседника из редова српске заједнице, данас је добио 56 гласова.
Српска листа није учествовала у гласању о кандидатима који су одређени жребом, а раније данас уложила је уставном суду жалбу због тешког кршења права српског народа на седницама скупштине у Приштини.