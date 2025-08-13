ТЕРОРИСТИ И БЛОКАДЕРИ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПУМПАЈУ АТМОСФЕРУ КАКО БИ СЕ ПРОЛИЛА КРВ! Лидер СНС Вучевић о ужасним сценама насиља: Више се нећемо повлачити, бранићемо и чувати своје!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је осудио синоћње инциденте у Врбасу и Бачкој Паланци и поручио блокадерима да више неће моћи никада да улазе у просторије Српске напредне странке.
-То је резултат свега што се спремало, пумпало претходних девет месеци, напади на грађане, станове, полицајце. Поред најогољенијег насиља, повређивања људи, оно што је додатно одвратно јесте да тајкунски медији пласирају месецима да они који позивају на линч других људи и станови су грађани, а људи који бране своје просторије, они су као насилници и батинаши. Онда је тензија у Бачкој Паланци јер су се наши симпатизери окупили испред својих просторија, а не долазак терориста и блокадера са палицама и каменицама који хоће да повреде људе и растуре просторије. Онда сте видели како су у својим бојама позвали да нападну наше просторије у Нишу, Београду, Крагујевцу. Да покушају неког да линчују. Захвалио бих се свима који су јуче бранили част отаџбине, странку и просторије. Пружили су бескомпромисан отпор - рекао је Вучевић.
Вућевић је поручио онима који стоје иза напада да се више неће бити повлачења.
- Ви и ваши медији пумпате ову атмосферу девет месеци надајући се да ће се пролити крв, да бисте оправдали своје сукобе. Јер само тако имате оправдања за оно што радите. Видећете, они направе инцидент, а онда им је то мотив и разлог да позову на ново окупљање. Блокада ради блокаде, протест због протеста. Маске су пале, видели сте ко изазива насиље. Управо је супротно од онога што представници претходног режима пласирају и трују атмосферу у Србији надајући се већој несрећи. Верујем да ће полиција извести пред лице правде све починиоце, оне који су бацали каменице и друга средства и да ће правосуђе реаговати у складу са Уставом. Више се нећемо повлачити нигде, колико год да нас има изаћићемо да бранимо своје просторије. Свугде смо пружили отпор. Колико год да нас је борићемо се да не дамо своје, а ваше никад не дирамо. Никада нисмо позивали на нападе било кога, нити било чије просторије. Они то раде месецима. Брзо ће их просецуирати. Одкуд толико каменица, у редовима иза имају оне који их носе. Прво ставе девојке у први план, а онда оне велике јунаке који бацају камење и бибер спрејеве. Могу и да бацају јаја или каменице, али нису могли да уђу у наше просторије. Нема компромиса, не дирајте нас, бранићемо се. Будете ли нас дирали, бранићемо се одлучније и храбрије. Није питање објекта, то је питање пре свега људи. Очекујем реаговање полиције и правосуђа. Да прогутамо да су они који бране своје куће батинаши, а ови са каменицам обични грађани, то неће моћи. Бескомпромисни отпор блокадерима - поручио је Вучевић на конференцији за медије.
Вучевић сматра да полиција превише допушта блокадерима, не реагује када користе оно што не би смели, толерантни су према њима.
-Вероватно у циљу да се покаже да немају репресивних мера према блокадерима. То их још више мотиивише јер мисле да је полиција слаба. Када би нас пребили онда је то ок. Поносан сам на све који су били тамо где је било најтеже, никада и нигде се нису повукли. Ценим их изузетно и поносан сам на њих. Директор полиције је био умерен синоћ. Понављам, никада нисмо позвали никога да иде да нападне било кога. Њихови напади су чисто насиље, чист фашизам, још остаје ниво физичке ликвидације. Покушавају да нас колективно направе лудим, да нас убеде да је оно што није, већ оно што нам они кажу. Па тако када председник каже да је људима дозлогрдило и да ће морати да се бране, онда као позива на нападе. Кад каже народ доста је, не можете у нађе просторије и куће, онда су ти људи батинаши, то је испирање мозга који је у оптицају већ девет месеци. Чиста обојена револуција. Вучић је упозорио да ће ово што припремају блокадери довести до пораста насиља. Лидери блокадерских странака су одговорни јер они ово подржавају. Идеолошке усташе који шкрабају српске тробојке, којима смета српска црква, који носе каменице - рекао је Вучевић.