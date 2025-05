"ТО СУ ЛАЖНЕ ВЕСТИ!" Вучићу НИЈЕ БИЛО ЗАБРАЊЕНО да присуствује догађају у Трамповој резиденцији; Ево шта је рекла потпаролка Беле куће о посети председника Србије Америци

- Шефица кабинета га није 'блокирала' да присуствује било ком догађају у Мар-а-Лагу. То су лажне вести - рекла је Ливит.

Теорије завере – многе лансиране из антитрамповских кутака балканске штампе – ​​сугеришу да је Вајлс забранила Вучићу улазак на капије Трамповог имања на Флориди.

Истина, међутим, делује мање тајновито, а више кардиоваскуларно, пише Павловић тудеј.

🔺EXCLUSIVE: President @realDonaldTrump 's Chief of Staff @SusieWiles did not 'block' @predsednikrs Vucic from any Mar-a-Lago event, Press Secretary @karolineleavitt tells The Pavlovic Today. https://t.co/sojDXAy09i

— The Pavlovic Today (@ksenijapavlovic) May 5, 2025