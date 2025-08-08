(ФОТО, ВИДЕО) Одлазак командира „баксузне мисије“ ПРЕМИНУО ЏИМ ЛОВЕЛ, астронаут чувен по речима "ХЈУСТОНЕ, ИМАМО ПРОБЛЕМ"
Астронаут Џим Ловел, командир "баксузне мисије" Аполо 13, умро је у 97. години.
Ловел је био астронаут НАСА, а чувена мисија на чијем је челу био овековечена је и у филму "Аполо 13", у коме га је глумио Том Хенкс.
Ловел је био ветеран четири свемирске мисије: Џемини VII, Џемини XII, Аполо 8 и Аполо 13.
У саопштењу објављеном у петак, Ловелова породица је истакла његов "невероватан живот и успехе у каријери" и његово "легендарно лидерство у пионирској људској свемирској летелици", јавља Ен.Би.Си њуз.
Али за све нас, он је био тата, деда и вођа наше породице. Најважније, био је наш херој, наводи се у саопштењу породице.
„Недостајаће нам његов непоколебљив оптимизам, смисао за хумор и начин на који је сваког од нас учинио да поверујемо да можемо учинити немогуће. Био је заиста јединствен".
We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.
Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk
— NASA (@NASA) August 8, 2025
Вршилац дужности администратора НАСА Шон Дафи изјавио је у саопштењу за медије: "НАСА упућује саучешће породици капетана Џима Ловела, чији је живот и рад инспирисао милионе људи током деценија. Ловелов карактер и постојана храброст помогли су нашој нацији да стигне до Месеца и претворили потенцијалну трагедију у успех из којег смо много научили. Жалимо за његовим одласком, док истовремено славимо његова достигнућа."
"Хјустоне, имамо проблем"
Аполо 13 била је планирана као трећа америчка мисија слетања на Месец, али је постала позната по драматичном преокрету.
Током лета, око 56 сати након поласка, експлодирао је један од резервоара са кисеоником у сервисном модулу, што је озбиљно оштетило брод и угрозило живот астронаута, преноси Курир.
Командант Џим Ловел, пилот командног модула Џек Свигерт и пилот лунарног модула Фред Хејз били су приморани да одустану од слетања и фокусирају се на преживљавање и повратак на Земљу.
Кроз изузетну координацију са земаљским контролорима лета и храброст посаде, успели су да превазиђу техничке потешкоће и безбедно се врате кући.
Остаће упамћена чувена реченица "Хјустоне, имамо проблем", коју је Ловел изговорио контролорима мисије у седишту НАСА у Хјустону након експлозије.
Те три речи, поред свега другог што је постигао током живота и каријере, постале су најчувеније по којима ће свет памтити легендарног астронаута Џима Ловела.