Наша земља на дневном реду седнице ЕП
"Треба избегавати сваку врсту насиља" КОС: ОБЕ СТРАНЕ ДА КРЕНУ КА ДИЈАЛОГУ Европосланик Блаха: Желите Мајдан у Србији?
СТРАЗБУР: У Европском парламенту данас је одржана седница на којој се расправљало о протестима у Србији на којој је владало подељено мишљење европосланика - оних који су подржавали опозицију у демонстранте и са друге стране оних који су истицали да је Србија суверена земља са демократски изабраним председником.
У уводном говору европска комесарка за проширење Марта Кос рекла је да ЕУ пажљиво прати дешавања у Србији и да је након 10 месеци српско друштво дубоко подељено и испуњено мржњом што се види и на улицама.
Она је истовремено позвала обе стране да крену ка смањењу напетости и дијалогу.
Треба избегавати сваку врсту насиља против власти и њихових породица и седишта странака. Треба бранити независност правосудних институција. Против смо претњи члановима тих институција. Утицај на медије у Србији је извор велике забринутости. Позивамо на смањење насиља и тензија, рекла је Кос.
Према њеним речима Србија је земља кандидат и ЕУ жели демократску Србију у ЕУ.
Учинићемо све да Србија настави и крене путем приступања, али за то су потребни демократски приступ и реформе. Учешће председника Вучића у Пекингу и оно како је назвао наше колеге није оно што очекујемо од земље кандидата. Србија треба да повећа напоре и савлада застој у спровођењу кључних реформи - борби против корупције, јачању владавине права. Застрашивање цивилног друштва се неће толерисати, рекла је она.
Додаје да су реформе кључне и императивне су за излазак из тренутне "политичке слепе улице".
Потребна је обнова дијалога. Надамо се да ћемо видети реформе према дијалогу. И даље ћемо сарађивати са властима и другим учесницима и храбрити их да изађу из кризе, закључила је она.
Известилац ЕП за Србију Тонино Пицула рекао је да у Србији нема реформи и да Брисел не сме да нуди шаргарепе Београду да би он "испоручивао батине грађанима", као и да ЕУ подржава проширење али је и најгласнија у осуди недемократска поступања.
Европосланица Анамарија Вичек из политичке групације Патриоте за Европу рекла је даа су се у Србији догодиле две трагедије - пре две године пуцњава у школи и пре две године пад надстрешнице у Новом Саду које су подстакле протесте, али да је опозиција то искористила да подстакне анархију.
Замислите да неко код вас блокира предавања на факултетима и да се суочава са димним бомбама. Не смемо да имамо двоструке стандарде - морамо да осудимо не само понашање полиције, већ и према полицији, рекла је она.
Томас Фрулих из Алтернативе за Немачку (АфД) оценио је да ће Србија можда постати друга Украјина и да због страног мешања доживљава насиље током протеста.
Србија је суверена што многима не одговара. Ради се о дестабилизацији и рушењу Србије и председника Александра Вучића. То раде они који туку српске полицајце. Престаните са псеудодемократским понашањем јер се Срби боре против спољног мешања. Србија је суверена држава и ви подржавате хаос у коме туку српске полицајце. Срби се боре против спољног мешања. Већина одбија улазак у ЕУ и немамо право да се мешамо у њихове одлуке, рекао је он.
Француски европосланик из групе Патриоте за Европу (ПфЕ) Тијери Маријани изјавио је да се у Србији не дешавају мирни протести, већ насиље над државом и њеним институцијама у циљу промене власти.
Он је рекао да протести не могу да се окарактеришу као мирни, јер утичу на читаво становништво које је талац илегалних поступака једне мањине.
Баш као и у Грузији, Европска унија се определила да у Србији посеје хаос уместо да подржи демократски изабраног председника. У Србији је већ девет месеци траје талас протеста који се више не могу окарактерисати као мирни, јер утичу на читаво становништво које је талац илегалних поступака једне мањине. Путеви и улице су блокирани, нападају се локални политичари, готово 200 политичара је рањено. Ово није класичан протест, то је насиље против државе и њених институција у циљу збацивања Владе, рекао је он.
Додао је да су власти у Србији показале да су отворене за дијалог са студентима.
Председник Вучић је чак понудио и саветодавни референдум о његовом мандату. Међутим, на сваком ћошку студенти су одбили те предлоге, рекао је Маријани.
Наглашава да се иза такозваних студентских покрета, налазе радикалне формације чији је једини циљ дестабилизација Србије и јасно поручио да је резолуција о Србији ново мешања Брисела у унутрашња питања једне земље.
Оно што се налази иза ових покрета су радиклане политизоване невладине организације, које се не залажу за мирне реформе, већ желе да дестабилизују Србију и од тога праве геополитичку игру. Александар Вучић је добио више од 60 одсто гласова на изборима, има јасну већину, има легитимитет. Брисел мора да престане да малтретира Србију под овим или оним изговором. Ова резолуција је ново мешање против демократски изабране владе, оценио је Маријани.
Европосланик Лубош Блаха на седници Европског парламента о Србији казао је да су Словаци и Срби братски народи, а да је Вучић демократски изабрани српски председник.
Он је европосланике упитао да ли желе нови Мајдан и да опозову демократски изабрану власт и рекао да је током протеста било и више напада демонстраната према властима, а да они који су изазвали Мајдан то не желе да прихвате.
Србија је крива зато што одржава пријатељске односе са Русијом. И код нас су покушали да манипулишу изборима. Одбијамо задирање у суверенитет наших држава. Зар није довољно што је Београд бомбардован, што су деца погинула. Стојимо иза Србије и иза демократски изабраног српског председника, нагласио је Блаха.
На седници су се чули и гласови европосланика који су тражили да се осуди однос полиције према демонстрантима, у Србији поштују основна права и да се држе кључних начела уколико жели да постане део ЕУ.
Давор Иво Штир из Европске народне партије казао је да је "10 месеци након новосадске трагедије, Србија пуно више поларизована" и да ће ЕПП донети одговарајуће одлуке у односу према СНС, док је Владимир Пребилич из Зелених и Слободне алијансе рекао да би ЕПП требало да престане да подржава Вучића, јер, тврди он, сваки пут када се игноришу његове грешке, трпе студенти и демонстранти, као и да је демократска Србија потребна Европи ради стабилног региона.
Шеф делегације Социјалдемократске партије Аустрије у Европском парламенту Андреас Шидер оценио је да би требало да се уведу таргетиране санкције и јасне поруке, да су осудили полицијско насиље и све што се десило, али да мора више да се уради, док је Матјаж Немец из групације Прогресивна алијанса социјалдемократа оценио је да је власт у Србији уз употребу репресије већ изгубила битку.