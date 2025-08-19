broken clouds
УХАПШЕН МУШКАРАЦ КОЈИ ЈЕ ПРЕТИО ТУЖИОЦУ НЕНАДУ СТЕФАНОВИЋУ Преко друштвених мрежа упутио језиве речи

19.08.2025. 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
najnovija opsta

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду Посебног одељења за борбу против високотехнолошког криминала одређено је задржавање до 48 сати Б.В. (40) из Лесковца због постојања основа сумње да је 15. августа 2025. године путем друштвене мреже “X” упутио претње главном јавном тужиоцу ВЈТ у Београду Ненаду Стефановићу.

Осумњиченом се на терет ставља кривично дело Угрожавање сигурности из члана 138 став 3 Кривичног законика.

Постоје основи сумње да је Б.В. на свом корисничном налогу на друштвеног мрежи “X” 15. августа испод фотографије главног јавног тужиоца ВЈТ у Београду објавио следећи садржај: “Тебе нема потребе да идентификујемо! Висићеш ..."

хапшење
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Политика
