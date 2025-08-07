„Узрок кризе одлуке нелегално изабраног господинa Шмита" ПОЉАНСКИ О СИТУАЦИЈИ У БИХ: Кривично гоњење Додика претња стабилности
ЊУЈОРК: Ситуација у вези са кривичним гоњењем председника Републике Српске Милорада Додика представља претњу стабилности Босне и Херцеговине, изјавио је данас заменик сталног представника Русије у Уједињеним нацијама Дмитриј Пољански након затворених консултација у Савету безбедности о стању у БиХ након одузимања мандата Додику, одржаних на захтев Русије.
Пољански је на конференцији за новинаре поновио да су узрок кризе у БиХ одлуке нелегалног високог представника кога зову "господин Шмит".
Њега не признаје Република Српска и исто тако није потврђен у Савету безбедности Уједињених нација. То је проблем са извесном историјом. Упозоравали смо да ће неке његове акције водити потенцијално ка великом проблему. Управо, то се и дешава, истакао је Пољански.
Он је казао да је Савет безбедности расправљао о проблемима који могу да постану, како је рекао, "врући" уколико се ништа не предузме, преноси РТРС.
Ми смо одлучили да на то скренемо пажњу члановима Савета безбедности и на овај несрећан развој догађаја, додао је он.
Пољански је наговестио да би о овом питању могло да се разговара на следећој седници СБ УН.
Централна изборна комисија (ЦИК) одлучила је је јуче да одузме мандат председнику Републике Српске Милораду Додику и тако поништи изборну вољу грађана Српске.
На ову одлуку Додик има право жалбе.
Одлука ЦИК-а је донета након што је Апелационо веће тзв. Суда БиХ потврдило првостепену пресуду којом је Додик осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког деловања.