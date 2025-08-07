clear sky
Нови Сад
„Узрок кризе одлуке нелегално изабраног господинa Шмита" ПОЉАНСКИ О СИТУАЦИЈИ У БИХ: Кривично гоњење Додика претња стабилности

07.08.2025. 23:40 23:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube screenshot / Al Jazeera Balkans

ЊУЈОРК: Ситуација у вези са кривичним гоњењем председника Републике Српске Милорада Додика представља претњу стабилности Босне и Херцеговине, изјавио је данас заменик сталног представника Русије у Уједињеним нацијама Дмитриј Пољански након затворених консултација у Савету безбедности о стању у БиХ након одузимања мандата Додику, одржаних на захтев Русије.

Пољански је на конференцији за новинаре поновио да су узрок кризе у БиХ одлуке нелегалног високог представника кога зову "господин Шмит".
 

Њега не признаје Република Српска и исто тако није потврђен у Савету безбедности Уједињених нација. То је проблем са извесном историјом. Упозоравали смо да ће неке његове акције водити потенцијално ка великом проблему. Управо, то се и дешава, истакао је Пољански. 
 

Он је казао да је Савет безбедности расправљао о проблемима који могу да постану, како је рекао, "врући" уколико се ништа не предузме, преноси РТРС.
Ми смо одлучили да на то скренемо пажњу члановима Савета безбедности и на овај несрећан развој догађаја, додао је он.
 

Пољански је наговестио да би о овом питању могло да се разговара на следећој седници СБ УН.
 

Централна изборна комисија (ЦИК) одлучила је је јуче да одузме мандат председнику Републике Српске Милораду Додику и тако поништи изборну вољу грађана Српске.
 

На ову одлуку Додик има право жалбе. 
 

Одлука ЦИК-а је донета након што је Апелационо веће тзв. Суда БиХ потврдило првостепену пресуду којом је Додик осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког деловања.    
 

Милорад Додик Кристијан Шмит СБ УН Дмитриј Пољански
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
