(ВИДЕО) АЛБАНЦИ СЕ ОПАСНО НАОРУЖАВАЈУ Курти дочекао турске дронове камиказе „Skydagger“
ПРИШТИНА: Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти изјавио је данас да су у Приштину стигли дронови „Skydagger“ поручени од Турске.
Курти је на Фејсбуку објавио фотографије дронова на вишенаменским камионима на аеродрому у Приштини, додајући да је стигло "хиљаде дронова".
Према његовим наводима, ови дронови требало је да стигну у Приштину у јануару 2026, али су стигли три месеца раније, према уговору са турском компанијом „Бајкар“.
Дронови „Skydagger“ носе експлозив и могу да погађају покретне и статичне циљеве, а у зависности од модела могу да носе експлозивне уређаје тежине два до пет килограма.
Приштина је раније набавила турске дронове ТБ2 "Бајрактар" и америчке дронове "Пума".
Према Резолуцији 1244 Савета безбедности УН, КФОР је једина оружана сила на КиМ, а тај документ је предвиђао и демилитаризацију тзв. ОВК и других наоружаних група Албанаца.
Приштина је, међутим, 2009. године формирала тзв. косовске безбедносне снаге (КБС) од косовског заштитног корпуса, односно пређашње тзв. ОВК, а скупштина привремених институција је 2018. године, без присуства српских представника, усвојила закон о трансформацији тзв. КБС у војску.