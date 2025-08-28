scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) БИВШИ БЛОКАДЕР РАСКРИНКАО КО СТОЈИ ИЗА ГРАФИТА "ЋАЦИ" Дело је професорке Марије Васић, разоткривена још у јуну!

28.08.2025. 10:27 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
Политика
Коментари (0)
grafit
Фото: Screenshot/YT kanal9tvns/Ilustracija

Александар Малешевић открио је да управо Васићева стоји иза спорног графита

Полемисање око графита „Ћаци у школу“ добило је нови епилог након што је председник Српске напредне странке, Милош Вучевић јавно поновио да је управо професорка Марија Васић аутор овог графита. Уместо да се расправа заврши, уследили су напади на Вучевића, али је у јавности истовремено подсјећено да ово није никаква нова информација.

Наиме, већ 19. јуна ове године бивши учесник блокада Александар Малешевић открио је да управо Васићева стоји иза спорног графита. Дакле, све што је Вучевић поновио већ је било јавно познато и потврђено, што демантује наратив његових критичара да износи „непроверене оптужбе“.

Видео можете погледати на ОВОМ линку.

Посебно је значајно што је ове наводе изнео човек који је до јуче био у редовима блокадера, што додатно руши кредибилитет оних који данас нападају Вучевића.

Уместо аргумената, његови политички противници одлучили су да га изложе жестоким нападима. Међутим, чињенице показују да је јасно утврђено ко је аутор графита „Ћаци“, а то је управо професорка Марија Васић.

 

блокаде Јовина гимназија графит
Извор:
Политика
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај