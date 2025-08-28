(ВИДЕО) БИВШИ БЛОКАДЕР РАСКРИНКАО КО СТОЈИ ИЗА ГРАФИТА "ЋАЦИ" Дело је професорке Марије Васић, разоткривена још у јуну!
Александар Малешевић открио је да управо Васићева стоји иза спорног графита
Полемисање око графита „Ћаци у школу“ добило је нови епилог након што је председник Српске напредне странке, Милош Вучевић јавно поновио да је управо професорка Марија Васић аутор овог графита. Уместо да се расправа заврши, уследили су напади на Вучевића, али је у јавности истовремено подсјећено да ово није никаква нова информација.
Наиме, већ 19. јуна ове године бивши учесник блокада Александар Малешевић открио је да управо Васићева стоји иза спорног графита. Дакле, све што је Вучевић поновио већ је било јавно познато и потврђено, што демантује наратив његових критичара да износи „непроверене оптужбе“.
Видео можете погледати на ОВОМ линку.
Посебно је значајно што је ове наводе изнео човек који је до јуче био у редовима блокадера, што додатно руши кредибилитет оних који данас нападају Вучевића.
Уместо аргумената, његови политички противници одлучили су да га изложе жестоким нападима. Међутим, чињенице показују да је јасно утврђено ко је аутор графита „Ћаци“, а то је управо професорка Марија Васић.