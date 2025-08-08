(ВИДЕО) ЧАРДАЦИ НИ НА НЕБУ, НИ НА ЗЕМЉИ, ВИЛЕ, ХАЦИЈЕНДЕ... НИ ОНИ НЕ ВЕРУЈУ У ТЕ ГЛУПОСТИ Лидер СНС Вучевић овако је блокадере поставио на место
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић одговорио је на питање зашто му блокадери нису долазили на виле и хацијенде, већ на стан у којем живи са породицом у Новом Саду.
-Можда не могу да их нађу, добро сам их сакрио. А можда зато што су невидљиве или што су чардаци ни на небу ни на земљи, па не могу да дођу. Ни они не верују у те глупости што причају. Од свих вила и свих квартова шта ја имам, насеља... Они су баш дошли тамо где живимо од 2006. Нису ми нашли ове чардаке ни на небу ни на земљи, али очекујем да ће они даљом истрагом утврдити шта ја све имам тобоже, па ћу онда ићи у затвор, па ћу бити кажњен и тако те глупости што они причају. Они не разумеју да је л' затвор нешто најгоре? Па није најгоре. Најгоре је када изгубите част, много је горе када изгубите здравље. Они хоће да хапсе политичке противнике тако да бих се ја уписао у низ бесмртних који су хапшени због политичких побуда или политичких разлога- рекао је у видеу Вучевић.