(ВИДЕО) ПРИСТАЛИЦЕ НАПРЕДЊАКА ОКУПИЛЕ СЕ ШИРОМ СРБИЈЕ У Новом Саду, Суботици, Шиду, Сомбору, Кикинди стоје испред страначких просторија
У више градова у Србији окупиле су се присталице СНС-а како би, како су рекли, исказали своје незадовољство због вишемесечних демонстрација широм земље.
У Београду, Сомбору, Суботици и Шиду присталице СНС-а окупиле су се док су неколико десетина метара од њих демонстранти.
Око 600 грађана окупило се и у Зрењанину.
У Кикинди је изашло око 400 грађана на улице са великом заставом Србије.
Присталице СНС-а окупиле су се и у Београду, на Савском венцу.
Скупили су се и у Новом Саду испред страначких просторија где је присутан и велики број полиције. У Новом Саду је дошло до тешких инцидената.
У Руми је окупљено око 500 грађана.
Више од 600 људи је испред страначких просторија како би исказали своју подршку председнику Србије Александру Вучићу и Српској напредној странци.
Како Блиц подсећа, више од 450 грађана окупило се вечерас и у Шиду испред просторија Српске напредне странке.
Председник Србије Александар Вучић обратио се вечерас грађанима са Савског венца.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је вечерас да је у Новом Саду дошло до масовног напада на присталице Српске напредне странке испред седишта те странке у Стражиловској улици.