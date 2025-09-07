ВИШЕ ОД 126.000 ЉУДИ НА СКУПОВИМА „СТОП БЛОКАДАМА“ Васиљевић: Инцидената није било, безбедност је приоритет
Директор полиције, генерал полиције Драган Васиљевић, изјавио је вечерас да је на 111 локација у Србији, на пријављеним окупљањима „Стоп блокадама“, присуствовало више од 126.000 лица, као и да су скупови протекли без инцидената и проблема.
„Центар за друштвену стабилност претходних дана пријавио је јавна окупљања под називом ‘Стоп блокадама’ на 111 локација на територији Републике Србије. На свим локацијама одржана су јавна окупљања на којима је, по проценама полиције са терена, било присутно укупно 126.399 лица. Сва окупљања која су била у организацији Центра за друштвену стабилност одржана су без инцидената и без проблема“, поручио је директор полиције Васиљевић.
Он је навео да је на појединим местима било и непријављених окупљања, па је у Шапцу дошло до затварања пролаза грађанима који су учествовали у пријављеном скупу.
„На неколико локација било је окупљања и других лица, чак су на једној локацији затворили саобраћај и пролаз окупљеним грађанима који су били у пријављеном јавном скупу ‘Стоп блокадама’. То се десило на територији Полицијске управе у Шапцу, где су грађани који су били на пријављеном јавном окупљању били заустављени од стране групе лица која нису имала пријављено окупљање“, рекао је Васиљевић.
Додао је да је полиција брзо реаговала и поставила кордон како не би дошло до сукоба између грађана.
„Имајући у виду да је могло доћи до инцидената, чуо сам се са организаторима скупа и замолио их да промене трасу. Штавише, и са председником Републике сам се чуо, који је био на окупљању у Београду, и грађани су прихватили промену трасе“, казао је директор полиције.
У Шапцу је, према његовим речима, било око 4.200 грађана на скупу „Стоп блокадама“, док је око 400 покушало да их заустави.
„Десетоструко више грађана је било на скупу и прихватили су нашу сугестију да не улазимо у интервенцију, већ да промене трасу кретања. Захваљујем им се на присебности и схватању да безбедност мора бити приоритет. Морам поручити онима који покушавају да блокирају друге да то не смеју да раде, јер крше прописе и доводе у ситуацију да полиција мора да интервенише“, нагласио је Васиљевић.
Слична ситуација забележена је и у Чачку, где је 2.900 грађана учествовало на скупу „Стоп блокадама“, док је њих 260 покушало да их заустави.
„Увели смо кордон да их раздвоји. Напомињем да других инцидената није било“, рекао је Васиљевић.
Он је додао да је током дана на територији Србије укупно 3.547 лица учествовало у непријављеним јавним окупљањима на 19 локација.
Директор полиције је позвао све грађане да поштују законе и истакао да јавни ред и мир морају сви заједно да чувају. „Полиција без грађана тешко може да чува јавни ред и мир, али ће сигурно бити сачуван ако грађани поштују законе“, поручио је Васиљевић.