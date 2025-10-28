ВУЧЕВИЋ УГОСТИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ФРАНЦУСКОГ ИНСТИТУТА ЗА ПОЛИТИЧКО ОБУЧАВАЊЕ Ево које теме су разменили лидер СНС и директор Института Пезеј
28.10.2025. 18:04 18:12
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић разговарао је са делегацијом француског Института за политичко обучавање.
-Данас сам имао задовољство да разговарам са делегацијом француског Института за политичко обучавање (Institut de Formation Politique), који је предводио директор Александар Пезеј.
Овај институт, основан 2004. године, посвећен је едукацији младих људи који желе активно да учествују у политици, медијима и јавном животу, промовишући вредности одговорности, традиције и слободе мишљења.
Разговарали смо о начинима јачања сарадње у области образовања младих и размене искустава у политичком образовању и култури дијалога- написао је Вучевић на свом Инстаграм налогу.