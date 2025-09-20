Вучић на седници са Додиком: "Без обзира на све притиске, Србија ће увек бити уз Српску!"
Председник Републике Србије Александар Вучић присуствовао је данас са председником Милорадом Додиком седници Савета за сарадњу Републике Србије и Републике Српске у проширеном саставу.
Председник Вучић и Милорад Додик обратили су се јавности након седнице.
- Верујем да смо данас успели да покажемо снагу и моћ Србије и колико је то важан одвраћајући чинилац од потенцијалног напада на нашу земљу. Могли сте да видите колико смо новца уложили у нашу војску.
- Данашњи изглед наше војске је буквално свемирски у односу на оно што смо имали и за то смо захвални народу Србије.
- Додику сам захвалан на љубави коју увек показује Србији. Сагласни смо око свега, кад постоје ситнице око којих нисмо, демократски то решавамо. Српска не сме да плаћа рачун нашим сукобима, као ни Србија.
- Ја верујем у снагу српске али ће она увек имати Србију иза себе - рекао је Вучић.
- Тај пут великих сила не видим да води било где друго сем у амбис. Наше је да не завршимо на том месту, наше је да сачувамо српски народ од историјске катастрофе у коју многи народи хрле - навео је он.
Каже да су Српска и Додик под тешким притиском.
- Република Српска је прошла кроз тежак период, а лакши није пред њом. Без обзира на тежину ситуације са којом се Република Српска буде суочавала увек постоји мајка Србија и Србија ће увек бити уз свој народ - рекао је Вучић.
Потом се јавности обратио Милорад Додик.
- Данас смо видели поново да нам је враћен понос. Србија је све учинила под покровитељством Вучића. То је одбрана из читавог српског народа и по том погледу пуни смо поноса.
- Наши односи између РС и Србије су на најбољем могућем нивоу, пуни разумевања. Никада нисмо од било чега правили проблем који би угрозио наш однос. Увек смо водили рачуна да чак друге и другачије не изазовемо ни на који начин. Све што смо говорили није било на штету другог народа, само у функцији интереса нашег народа. Данас из ове сарадње је направљен један важан комунални пројекат.
Он је искористио прилику да се захвали председнику Вучићу на подршци у изградњи ауто-пута, истакавши да је њихов циљ да се изгради ауто-пут до Београда, те да нас то приближи у сваком погледу.
- Ми волимо велику Србију, велику у смислу њене моћи, Србију која се брани и не да на себе. Данас смо пуни неправде, воде се различити облици хибридног рата.
- Поносан сам и не занимају ме фрустрирани типови из региона који се увек понашају против Србије. Њихово поимање је "што слабија Србија, то боља Србија". Ми се разликујемо у базичном односу - рекао је Додик.
Вучић је потом одговорио на питање новинара о изјавама о војној паради из региона. Том приликом говорио је и о блокадерима.
- Ове године су биле године великих парада, али је било и много малих, како би Хрвати рекли мимоходе. Они су прогнали 250.000 људи са својих огњишта. Сам повод је, не само бизаран него много више од тога. Али, ја сам за разлику од њих имао много трпељивости да кажем шта су чињенице - имали су добру параду, приказали себе као озбиљну државу, ја сам им на томе честитао. Жао ми је што они нису у стању да сагледавају ствари објективно, да кажу да је наша војска изузетно добро снабдевена. Наши ракетни системи су изузетни добро опремљени. Морамо да убрзамо са точкашима. Оно где смо много напредовали су дронови. Израелски хермес вам даје сигнал, покупе координате и могу истовремено невероватном прецизношћу да гађају.
- Чињенице су те које кроје реалност. То што се нико од блокадера није позитивно изјаснио, они држе демонстрације због изградње три моста у Новом Саду. Што бисте очекивали да похвале своју војску и воле свој народ? Они воле само себе. Нису у стању да покажу лојалност било коме сем себи и својим леђима.
- Они сами верују у своје лудости. У нашем народу постоји пословица "Што је тиква празнија, то је безобразнија". Увек је лако нападати туђи труд. Потпуна неодговорност, брига те за све. Само идеш, пљунеш овамо и онамо, критикујеш све, а у суштини појма немаш, али си у стању да критикујеш. Ја сам пресрећан јер сам од народа чуо само позитивне реакције.