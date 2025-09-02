ВУЧИЋ НАКОН САСТАНКА С ПУТИНОМ: Искрен и ВАЖАН РАЗГОВОР, дотакли смо све теме од ОБОСТРАНОГ ИНТЕРЕСА, молио сам руског председника ЗА ДОБРУ ЦЕНУ ГАСА и за већ количине
Имали смо веома отворене, искрене и важне разговоре са председником Руске Федерације, Владимиром Владимировичем Путином, и верујем да смо дотакли све теме од обостраног интереса, поручио је предедник Србије Александар Вучић након разговора с руским колегом Владимиром Путином.
За нас је, додао је Вучић, од изузетног значаја тема енергетике у неколико праваца.
Пре свега, потребне су нам све веће количине гаса, јер ми никада или ретко причамо о суштини; највише волимо да говоримо о форми, а нама је суштински гас потребан. Ми мање количине, а важне за нас, набављамо из Азербејџана, али највећи део количине гаса долази из Руске Федерације. Заједно са њима радимо на проширењу наших складишних капацитета у Банатском двору и то су ствари које иду добро. Ми ћемо и за ову зиму део гаса ускладиштити и у Мађарској, да бисмо могли за дане који су најтежи за нашу земљу, када су најхладнији, и када има најмање понуђене електричне енергије, рекао је Вучић после састанка с руским председником.
Неће бити грађанског рата у Србији, земља ће наставити убрзано да расте
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас, коментаришући изјаву хрватског премијера Андреја Пленковића да је Србија на ивици грађанског рата, да су такве поруке злонамерне и да се то неће реализовати, већ ће Србија, како истиче, наставити да расте великом брзином и да буде све успешнија.
То су злонамерне и намерно смишљене изјаве да би се урушавао имиџ Србији у свету. Чуди ме да то неки наши људи, јер ја увек позивам на јединство и заједништво наших грађана, чуди ме да неки наши грађани то не виде и не разумеју. А мој одговор стаје у једну реченицу - 'што је баби мило, то јој се и снило', рекао је Вучић.
Он је поручио да никаквог грађанског рата у Србији неће бити и да ће наставити путем напретка упркос напорима Хрватске која жели да се наша земља врати у прошлост.
Србија ће наставити да расте великом брзином и да буде све успешнија, упркос огромним напорима и званичним, а посебно незваничним, Републике Хрватске, да Србија не само да не напредује, већ да буде враћена у далеку прошлост, када су се неки наши председници њима додворавали, извињавали се због тога што су нам протеривали људе, и да се, наравно, врати у лошу економску прошлост, какву смо проживљавали од 2000. до 2012. године, навео је Вучић.
Ипак, без обзира на све "покварене коментаре", Србија ће, како каже, "наставити да пружа руку" Хрватској.
Никада им ништа слично нећемо пожелети, нагласио је Вучић.
То сам молио председника Путина за добру цену, молио сам и за веће количине. То су три кључне ствари, то су три кључна елемента која су за нас важна, да бисмо могли не само ову, већ и следећа лета и зиме, да не само преживимо, већ да нормално живимо и да имамо изузетно повољне цене. Русија се показала као поуздан партнер по том питању, као што смо сви ми показали као поуздан партнер и њима и Мађарима у коришћењу гасовода, или како се то зове, гасних цеви кроз нашу земљу. Такође, кад причамо о енергетици, ми ту сад имамо безброј различитих питања, не бих да кажем проблема, јер нисмо дошли до тога.
Подсетимо, раније данас Вучић је рекао да је за Србију веома важна сарадња на највишем нивоу са Русијом у свим областима, а посебно у области енергетике и када је реч о снабдевању руским гасом.