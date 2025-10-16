clear sky
ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ЧЕН БО У БЕОГРАДУ Стратешко партнерство Србије и Кине доноси конкретне резултате грађанима

16.10.2025. 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Instagram/ buducnostsrbijeAV

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са члановима делегације Кинеског института за међународне студије на челу са председницом тог института и генералним секретаром Истраживачког центра дипломатске мисли Си Ђинпинга, Чен Бо, којој је захвалио на трајном доприносу развоју свеобухватног стратешког партнерства Србије и Кине.

"Увек ми је посебно задовољство да у Београду угостим драге пријатеље наше земље. Данас сам разговарао са госпођом Чен Бо, председницом Кинеског института за међународне студије и некадашњом амбасадорком НР Кине у Србији, поводом њеног учешћа на конференцији 'Дијалози о Кини'", навео је Вучић на Инстаграму.

Додао је да је лепо видети да се у Београду окупљају људи који верују у разговор, сарадњу и разумевање, све оно што је неопходно у овим временима великих глобалних промена.

Вучић је истакао да је Чен Бо током мандата у Београду, али и данас као челница ЦИИС-а, показала посвећеност пријатељству Србије и Кине конкретним резултатима. 

"Заједно смо, у оквиру иницијативе 'Појас и пут', покренули и реализовали бројне пројекте од користи за наше грађане. Наше свеобухватно стратешко партнерство, од модернизације железница и саобраћајне инфраструктуре до нових инвестиција, технологија и радних места, донело је видљиве резултате. Настављамо да чувамо добро пословно окружење за наше компаније и да отварамо нове пројекте", навео је Вучић.

Додао је да је посебно захвалио Институту за међународну политику и привреду и Кинеском институту за међународне студије на сјајној организацији овог важног скупа, који, како је истакао, подсећа да су отворен разговор и уважавање различитих погледа пут до стабилније будућности. 

"Уверен сам да ће разговори додатно приближити Кину Србији, Европи и свету и отворити нова поглавља наше сарадње", истакао је председник Вучић.

 

