”ЗА ОЧУВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА, МОЛИЛИ СМО ВУЧИЋА” Федерални премијер: Укидање забране извоза барута за БиХ у наредних 48 сати, ДОБИО САМ ОБЕЋАЊЕ
САРАЈЕВО: Федералнии премијер Нермин Никшић саопштио је да је данас од председника Србије Александра Вучића добио обећање и гаранцију да ће у року од 48 сати бити укинута забрана извоза барута, чиме ће бити настављена испорука репроматеријала за предузеће "Игман" д.д. Коњиц.
Никшић је то саопштио након разговора са председником Србије Вучићем, истакавши да је свестан колико је застој у производњи погодио раднике, али и партнере предузећа Игман.
"У протеклим данима водили смо интензивне разговоре у региону и шире, укључујући компаније из Чешке и Турске, испитивали квалитет барута у Витезиту и тражили алтернативна решења. Данас сам, у директном разговору с председником Србије Александром Вучићем, добио обећање да ће блокада извоза барута за БиХ бити укинута у наредних 48 сати. Данашње гаранције значе да испорука репроматеријала може бити настављена у најкраћем року, што Игману омогућава наставак стабилне производње, очување радних места и реализацију уговорних обавеза према домаћим и међународним партнерима", навео је Никшић и истакао:
"Посебно захваљујем председнику Вучићу на разумевању и наглашавам да смо се усагласили како је у заједничком интересу наших регионалних економија да радници у региону неометано обављају свој посао", саопштено је из Владе Федерације БиХ.
Никшић је додао да Влада Федерације БиХ остаје посвећена јачању наменске индустрије као једног од стратешких сектора привреде, те да ће управе предузећа ове индустријске гране у наредном периоду радити на стабилизацији снабдевања, с циљем спречавања евентуалних застоја у производњи у будућности.
У саопштењу се наводи да је Никшић протеклих дана интензивно деловао на решавању проблема у вези са набавком репроматеријала неопходног за наставак производње у Игману, након што је Република Србија привремено забранила извоз барута у све земље, чиме је прекинуто снабдевање једне од кључних компанија наменске индустрије у БиХ.