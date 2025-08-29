clear sky
„Замолићу руске пријатеље да ставе – вето!“ ДОДИК ОБЈАСНИО ЗАШТО ИДЕ У МОСКВУ

29.08.2025. 13:49 13:54
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
Фото: youtube prinstcrin/ RTRS vijesti

Босна и Херцеговина је под окупацијом - имате локалну цивилну управу од стране странца који се зове Шмит и оружани део те окупације који се зове Алтеа, рекао председник Републике Српске Милорад Додик.

„Ми желимо да склонимо и једно, и друго. А да бисмо склонили - морамо бити посебна држава“, каже Милорад Додик. 

Додао је да ће руске пријатеље замолити да ставе вето на даље присуство мисије Алтеа.

-Ја ћу брзо путовати у Москву, тамо ћу се срести са важним људима. Верујем да ћу негде у октобру ићи поново у Русију и да ћу се негде у том периоду поново срести са председником Русије – казао је Додик. 

 

 

 

 

милорад додик Република Српска Русија
