„Замолићу руске пријатеље да ставе – вето!“ ДОДИК ОБЈАСНИО ЗАШТО ИДЕ У МОСКВУ
29.08.2025. 13:49 13:54
Босна и Херцеговина је под окупацијом - имате локалну цивилну управу од стране странца који се зове Шмит и оружани део те окупације који се зове Алтеа, рекао председник Републике Српске Милорад Додик.
„Ми желимо да склонимо и једно, и друго. А да бисмо склонили - морамо бити посебна држава“, каже Милорад Додик.
Додао је да ће руске пријатеље замолити да ставе вето на даље присуство мисије Алтеа.
-Ја ћу брзо путовати у Москву, тамо ћу се срести са важним људима. Верујем да ћу негде у октобру ићи поново у Русију и да ћу се негде у том периоду поново срести са председником Русије – казао је Додик.