clear sky
34°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАСЕДА ОДБОР ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 200 ГОДИНА МАТИЦЕ СРПСКЕ Састанку присуствовао и председник Вучић

29.08.2025. 12:17 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
vucic
Фото: Tanjug/Ana Paunković

У Београду је данас одржан састанак Организационог одбора Матице српске поводом обележавања 200 година постојања ове најстарије српске књижевне, научне и културне институције, а састанку је присуствовао и председник Србије Александар Вучић.

Вучић је председник Почасног одбора прославе под називом "Два века Матице српске".

Седница Одбора одржана је у згради Председништва, а присуствовали су и председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут, председница Покрајинске владе Маја Гојковић, министар културе Никола Селаковић, саветник председника Републике Милош Вучевић, председник Матице српске Драган Станић и патријарх српски Порфирије.

На седници је разматран програм прославе и одговарајуће финансијске подршке која би омогућила реализацију тог програма.

У позиву за седницу истакнуто је да прослава "Два века Матице српске" треба да буде схваћена као јавни апел српске културе, српске државе и српског народа за свеопште вредности мира, знања, креативности, напретка и среће свих људи, свих нација и читавог човечанства.

Матица српска је основана 1826. године у Будимпешти, а од 1864. године седиште јој је у Новом Саду.

Оснивачи Матице српске су Јован Хаџић, Петар Рајић, Андрија Розмировић, Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, Јосиф Миловук и Ђорђе Станковић, који су били окупљени око идеје очувања српске културе и традиције, њеног представљања другим народима у Европи и подизања општег културног нивоа српског народа.

Издаваштво је једна од најзначајнијих делатности Матице српске, о чему сведочи и Летопис Матице српске, најстарији књижевни часопис на свету који у континуитету излази од 1824. године.

У саставу Матице српске су Библиотека и Галерија Матице српске.

Александар Вучић матица српска
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај