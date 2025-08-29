ЗАСЕДА ОДБОР ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 200 ГОДИНА МАТИЦЕ СРПСКЕ Састанку присуствовао и председник Вучић
У Београду је данас одржан састанак Организационог одбора Матице српске поводом обележавања 200 година постојања ове најстарије српске књижевне, научне и културне институције, а састанку је присуствовао и председник Србије Александар Вучић.
Вучић је председник Почасног одбора прославе под називом "Два века Матице српске".
Седница Одбора одржана је у згради Председништва, а присуствовали су и председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут, председница Покрајинске владе Маја Гојковић, министар културе Никола Селаковић, саветник председника Републике Милош Вучевић, председник Матице српске Драган Станић и патријарх српски Порфирије.
На седници је разматран програм прославе и одговарајуће финансијске подршке која би омогућила реализацију тог програма.
У позиву за седницу истакнуто је да прослава "Два века Матице српске" треба да буде схваћена као јавни апел српске културе, српске државе и српског народа за свеопште вредности мира, знања, креативности, напретка и среће свих људи, свих нација и читавог човечанства.
Матица српска је основана 1826. године у Будимпешти, а од 1864. године седиште јој је у Новом Саду.
Оснивачи Матице српске су Јован Хаџић, Петар Рајић, Андрија Розмировић, Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, Јосиф Миловук и Ђорђе Станковић, који су били окупљени око идеје очувања српске културе и традиције, њеног представљања другим народима у Европи и подизања општег културног нивоа српског народа.
Издаваштво је једна од најзначајнијих делатности Матице српске, о чему сведочи и Летопис Матице српске, најстарији књижевни часопис на свету који у континуитету излази од 1824. године.
У саставу Матице српске су Библиотека и Галерија Матице српске.