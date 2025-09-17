МАРК РУБИО ЗАТРАЖИО РАЗГОВОР СА ВУЧИЋЕМ
ЗАВРШЕНА ВИШЕДНЕВНА УСПЕШНА ПОСЕТА ЈАПАНУ Вучић: Сада очекујем велике резултате ЈАПАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ИНВЕСТИЦИЈЕ МОГУ ДА ПРОМЕНЕ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Токију да је и данас имао важне састанке са привредницима из Јапана, са онима који су инвестирали до сада у Србији и који планирају да инвестирају још и нагласио да је посета Јапану била веома добра и плодоносна, као и да очекује велике резултате у будућности.
"Мораћемо да решимо питање америчких тарифа, америчких такси, да би Тојо тајер могао да направе нове велике инвестиције, са господом Шимицом сам разговарао и синоћ и јутрос на одвојеном састанку. Разговарали смо и са другим представницима јапанских компанија и са њиховом м кровном пословном институцијом, дакле, Бизнис федерацијом Јапана и представили ствари у Србији, представили економску ситуацију каква јесте, указали на то шта могу да очекују уколико улажу у Србију", рекао је Вучић.
Истакао је да је неколико области било кључно, пре свега енергетика где је говорио о свим нашим проблемима, као и о проблемима са којима ће енергетски системи у многим земљама Европе да имају проблеме у будућности.
"Шта је то што ми можемо да урадимо, где нам је потребна јапанска технологија, јапанско знање. Оно што је добро то је да немамо проблема са финансирањем, рекао бих, са јавним финансијама, са финансирањем јавног дуга. Никаквих проблема немамо и верујем да је то та врста фискалне и монетарне стабилности коју имамо наишла на добар ођек овде у Јапану", рекао је Вучић.
Додао је да су разговарали и о употреби вештачке интелигенције, коришћењу електричне енергије за електричне возила.
"И када све то имате у виду, онда вам је јасно колико ће нам више струје бити потребно у будућности и зато морамо на време да кренемо да радимо. Да, биће то у реду и за годину и за две, али у периоду који долази цео регион ће се суочавати са бројним проблемима, морамо што пре да решавамо те проблеме", рекао је Вучић.
На питање када можемо да очекујемо нове јапанске инвестиције у Србији он је рекао: "Ако решимо питање америчких тарифа врло брзо". Истакао је да је веома задовољан разговорима које је имала наша делегација, као и са јапанским царем и са премијером.
"Мислим да смо добар посао овде направили у Јапану, поносан на нашу земљу, захвалан људима који су то припремили, захвалан и нашој амбасади овде која је добар посао овога. И захвалан људима који су добар павиљнон урадили у Осаки, јер немамо ми често прилику да се прикажемо и представимо у Јапану и да останемо запамћени. И даље је овде Драган Стојковић изузетно популаран и рекао бих највеће име од Срба које Јапанци памте, али ту говори о томе како нисмо у међувремену улагали много више да би запамтили или чули неке друге ствари у којима смо напредовали", рекао је Вучић на крају вишедневне радне посете Јапану.
Нагласио је да је то била веома плодоносна и добра посета и да очекује велике резултате у будућности. "Сада ћемо имати бар два или три дана пре него што се отпутује за САД", додао је Вучић.
Марк Рубио тражио састанак са Вучићем
Председник Вучић изјавио је данас да је амерички државни секретар Марк Рубио тражио сусрет са њим, током предстојећег боравка у Њујорку где ће присуствовати Генералној скупштини УН, као и да верује да је могуће да решимо питање америчких тарифа.
Вучић је, на питање новинара у Токију на крају вишедневне радне посете Јапану, да ли ће његов боравак у Њујорку због одржавања Генералне скупштине УН бити прилика да се састане са неким представницима америчке администрације и да разговарају о проблему тарифа, рекао:
"Пре 10 минута сам добио поруку да је амерички државни секретар Марк Рубио тражио сусрет са мном, па ето прилике да разговарамо о томе. А ја ћу покушати да разговарам и са (министром финансија САД Скотом) Бесентом из Трежри департмана, јер те санкције сад постају за нас важне".
Вучић је истакао да не сме чак ни да каже колики ће ниво инвестиција у Србији имати једна компанија из Јапана уколико решимо питање тарифа. Тако да верујем да је то могуће, додао је Вучић.
Нови национални стадион
Председник Вучић изјавио је данас у Токију да ће се на националном стадиону који се гради у Београду играти најважније и највеће утакмице фудбалске репрезентације, али да се ни тада неће одустати од играња на стадионима у мањим градовима.
Вучић је, одговарајући на питање новинара како коментарише наводе опозиционог портала да је апсурдно да се у Београду гради национални стадион када се утакмице фудбалске репрезентације играју по целој Србији, казао да многе земље играју на другим местима своје утакмице да би промовисале фудбал, да би показале да се не живи само у једном граду.
"И то је наша политика", рекао је Вучић и поручио да се за политику живи на дан избора, а да неки други не живе за репрезентацију, већ живе за себе и сопствено иживљавање. Навео је пример Шпаније као највеће европске и светске силе у фудбалу и казао да када је реч о стадионима имају и Бернабеу, Камп Ноу који се обнавља, али да не играју на тим стадионима, већ играју утакмице у Кордоби, Кадизу, Севиљи, другим местима. Коментаришући наводе опозиционог портала да се режим плаши пуних трибина и да зато не жели да се фудбалски мечеви одржавају у Београду, Вучић је упитао од чега би то требало да буде уплашен.
"Да будем уплашен јер је њих 2.000 викало 'Вучићу пе...? Могу да вичем заједно са њима и шта с тим. Шта су тиме постигли, осим што су изнервирали све остале нормалне људе. Све остале људе који неће да се баве политиком на нашим стадионима", казао је.
Упитао је да ли постоји нешто ново што ће да кажу. Према његовим речима, фудбалска репрезентација Србије требало је да игра и против Енглеза у Лесковцу.
"Прво, због тога што у Лесковцу навијају за нашу репрезентацију, а људи који не дођу да навијају за нашу репрезентацију, већ да нападају своје политичко руководство, уместо да бодре свој национални тим, то могу да раде на сваком месту. А да не причамо о томе да је много већи разлог био то што је и ћорав видео да су Енглези десет пута бржи од нас и да је требало да играју на терену који је пет метара краћи, а то је терен у Лесковцу", казао је председник. Како каже, то је грешка стручног штаба, али и Фудбалског савеза Србије.
"О атмосфери да не говорим. Један град живи за репрезентацију, а не за политику. За политику живите на данима избора, а неки други не живе за репрезентацију, већ живе за себе и сопствено иживљавање", казао је.
Што се тиче националног стадиона, Вучић је навео да ће се играти све утакмице, највеће и најважније утакмице на националном стадиону.
"Али, то не значи да их и даље нећемо играти у Лозници, у Лесковцу, Зајечару и на другим модерним стадионима које градимо", поручио је Вучић.