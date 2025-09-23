ЗБОГ НАВОДНОГ НАПАДА НА ПОЛИЦИЈУ Подигнута оптужница против шест особа за хулиганизам у Косовској Митровици ИНЦИДЕНТ ОД ПРЕ 4 ГОДИНЕ?!
Тзв. специјално тужилаштво у Приштини подигло је данас оптужницу против шест особа осумњичених за наводни напад на припаднике тзв косовске полиције у северном делу Косовске Митровице 2021. године.
Оптужница је подигнута против С.С, И.В, М.В, М.Р, Н.М. и А.Л, који се терете за кривична дела „хулиганизам“ и „неовлашћено власништво, контрола или држање оружја“.
Постоји наводима тужилаштва у Приштини, постоји основана сумња да су они 13. октобра 2021. године у северном делу Косовске Митровице учествовали са умишљајем у гомили од неколико десетина особа ида су каменицама, дрвеним и металним палицама, као и ручним бомбама напали припаднике тзв. косовске полиције и царине, чиме су изазвали општу опасност.
У оптужници се тврди да су они на месту догађаја поставили барикаде и сачекали полицију у заседи, док су оклопна возила полиције била гађана мецима из ватреног оружја и ручним бомбама.
Додаје се да су тада полицајци Б.А., Е.В. и С.А. задобили телесне повреде.
Наводи се да су истог дана окривљени И.В., М.В. и М.Р. у насељу „Брђани“ напали службенике тзв косовске полиције и царине сузавцем и пуцали из ватреног оружја у њиховом правцу, као и у правцу службених возила када су и повређени полицајци М. М, Џ.М, А.Р, Б.Ш. и А.М.