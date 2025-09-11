ДРАМА НА ТУРИСТИЧКОМ БРОДУ Људи у паници скакали у море
Дрвени туристички брод Нерезине, који је у среду касно поподне почео да се нагиње у акваторијуму Крила Јесенице код Омиша и у који је почела да продире вода, делимично је потонуо, заједно са опремом ватрогасаца који су стигли у помоћ, али срећом није било повређених нити загађења мора.
Након што је примљена дојава о нагињању брода, на место догађаја је изашло 16 ватрогасаца из пет возила Ватрогасне јединице Дуги Рат.
На броду је било неколико људи који су искочили када се брод нагнуо, а нико није повређен.
Према информацијама сплитске полиције, ускоро би требало да почне полицијска истрага на месту инцидента како би се са сигурношћу утврдило шта је изазвало нагињање брода.
"Још нису испуњени услови за увиђај на лицу места на и испод брода. За сада могу да потврдим да је море ушло у доњи део брода, након чега је почео да се нагиње. Нема загађења мора, а у инциденту нема повређених. Брод је делимично потонуо", рекао је за Хину Тино Милат из сплитске полиције.
Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре потврдило је да су званичници Лучке управе Сплита спровели прелиминарну истрагу и утврдили да на броду није било људи и да није било загађења мора.
"Прегледом брода утврђено је да је до нагињања дошло услед надолазећег мора, које је претило да потопи брод, па су на локацију распоређени припадници Добровољног ватрогасног друштва ДВД Дуги Рат, који су одмах почели са испумпавањем мора. О инциденту је обавештен командант и власник брода, држављанин Републике Хрватске, који је потврдио да у резервоарима брода нема горива, након чега је ватрогасцима наређено да обуставе даље испумпавање, док је брод остао на позицији, делимично потопљен на десни бок", одговорило је министарство.
Телу које управља лучким подручјем под јурисдикцијом Лучке управе Сплита наређено је да превентивно обезбеди положај и огради га упијајућим бранама док се брод не уклони, додали су.