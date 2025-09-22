(ФОТО) КРАЉЕВСКА ДИНАСТИЈА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ БИЋЕ РЕХАБИЛИТОВАНА ДО КРАЈА ГОДИНЕ Чланови краљевске породице ће лобирати за европски пут Црне Горе
ПОДГОРИЦА: Влада Црне Горе спремна је да уради све како би коначно на адекватан начин био регулисан статус црногорске краљевске династије Петровић Његош, саопштио је премијер Милојко Спајић на састанку са принцом Николом.
Спајић и принц Никола састали су се јуче, а у саопштењу из Кабинета премијера наведено је да, имајући у виду да у претходних 13 година нису испуњене све законске обавезе према династији, премијер је истакао да би требало сарадњом Владе и Скупштине до краја године створити услове да се успешно оконча процес започет још 2004. године.
"Династија Петровић Његош ће до краја године у потпуности бити рехабилитована. Верујем да је интерес читавог друштва да гајимо и подстичемо нашу сјајну традицију, какву има врло мали број европских земаља. Државност Црне Горе је нераскидиво повезана са нашом круном из 1910., као и признањем великих сила из 19. века“, истакао је премијер Спајић.
На састанку је разговарано и о бројним приликама да принц Никола и династија Петровић наставе са дипломатским активностима код европских краљевских породица, битним за успешан завршетак ЕУ пута.
„Моја унучад имају 15 година и право је време да се повежу са Црном Гором и нашим сународницима. На овај начин ће се појачати осећај посвећености Црне Горе династији, а ово ће бити јасна потврда да ова Влада жели да реши за нас врло важно питање“, закључио је принц Никола Петровић Његош.