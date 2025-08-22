У КОНТЕКСТУ "ДРАМАТИЧНИХ ТРЕНУТАКА" ЗА ЕУ! Милановић и Орбан се састали на Брачу, разговарали о глобалним питањима
БРАЧ: Председник Хрватске Зоран Милановић састао се данас са мађарским премијером Виктором Орбаном на Брачу и том приликом разговарали су о бројним глобалним питањима.
То је потврђено Јутарњем листу у кабинету Милановића, а како се наводи Орбан се одмара на Брачу.
"Хрватска и Мађарска су суседне и пријатељске земље, повезује их и дуга историја, а политички односи између две државе континуирано се одржавају и развијају успркос неким отвореним питањима. Председник Милановић и премијер Орбан током сусрета су разменили мишљења и ставове о актуалним глобалним питањима", наводи се у саопштењу из Милановићевог кабинета.
Како је пренео Вечерњи лист, разговори су се догодили у контексту "драматичних тренутака" за ЕУ, укључујући дипломатске напоре за окончање рата у Украјини и ескалацију кризе у суседним земљама, посебно Босни и Херцеговини и Србији.
Мађарска се недано помињала као могући домаћин мировних преговора између руског председника Владимира Путина и украјинског лидера Володимира Зеленског, међутим, Путин није био спреман за директне преговоре са Зеленским.
Орбан и Милановић су скептични према чланству Украјине у ЕУ, а њихови ставови о рату у Украјини, помоћи Украјини и санкцијама Русији често изазивају критике у Украјини, али и подршку у Москви, истиче Вечерњи лист.
Орбан инсистира на томе да само директни преговори између Путина и Трампа могу да окончају сукоб, док се његова позиција у ЕУ често сматра "усамљеном", нарочито у вези са политиком према Украјини.