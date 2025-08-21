МАЈКА ПОКУШАЛА ДА ОДРУБИ ГЛАВУ СИНУ ДОК ЈЕ СПАВАО Спасила га пука случајност
21.08.2025. 10:54 11:05
Kако преносе хрватски медији, сумња се да је мајка, 20. августа око 3:20 у својој кући у Брезници ушла у собу у којој је спавао њен 30-годишњи син и више пута га ударила секиром по врату, глави, грудима и леђима.
Син је некако успео да се обрани, након чега се затворио у собу и позвао полицију.
Полицијски су службеници по доласку на место догађаја ухапсили жену те је након претраге дома и завршеног криминалистичког истраживања уз кривичну пријаву предата притворском надзорнику Полицијске управе вараждинске.
Нападнутом 30-годишњаку медицинска помоћ пружена је у Опшој болници Вараждин, где су му утврђене површинске повреде главе, прелом два вратна пршљена и резне ране, које су оквалификоване као тешке повреде.