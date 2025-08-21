overcast clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЈКА ПОКУШАЛА ДА ОДРУБИ ГЛАВУ СИНУ ДОК ЈЕ СПАВАО Спасила га пука случајност

21.08.2025. 10:54 11:05
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
sekira
Фото: pixabay.com

Kако преносе хрватски медији, сумња се да је мајка, 20. августа око 3:20 у својој кући у Брезници ушла у собу у којој је спавао њен 30-годишњи син и више пута га ударила секиром по врату, глави, грудима и леђима.

Син је некако успео да се обрани, након чега се затворио у собу и позвао полицију.

Полицијски су службеници по доласку на место догађаја ухапсили жену те је након претраге дома и завршеног криминалистичког истраживања уз кривичну пријаву предата притворском надзорнику Полицијске управе вараждинске.

Нападнутом 30-годишњаку медицинска помоћ пружена је у Опшој болници Вараждин, где су му утврђене површинске повреде главе, прелом два вратна пршљена и резне ране, које су оквалификоване као тешке повреде.

напад покушај убиства секира
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај