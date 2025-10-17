overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАКЕДОНИЈА ЗГРОЖЕНА НАД ГНУСНИМ ЧИНОМ Штићеници установе за заштиту деце имали однос пред дечаком (12), па му припретили

17.10.2025. 16:40 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
teen
Фото: Pexels

У установи за заштиту деце у Северној Македонији догодио се гнусни чин крајем августа, а јуче је све пријављено полицији.

Према пријави, два малолетника узраста 15 и 16 година имала су сексуални однос пред дванаестогодишњим дететом, којем је су претили да ништа не сме да каже.

„Полицији у Скопљу је јуче пријављено да су у августу ове године, у соби установе за заштиту деце, шеснаестогодишњи дечак и петнаестогодишња девојчица, штићеници установе, имали сексуални однос пред дванаестогодишњим штићеником установе, након чега је шеснаестогодишњак претио дванаестогодишњаку да никоме не каже”, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

У полицијском билтену су наведена још два инцидента у тој установи. Један становник је побегао, а други је нападнут тврдим предметима.

„Дана 16. 10. 2025. године, у Полицијској станици Карпош, примљена је пријава из Јавне установе за бригу о деци да је њихов штићеник А. М. (16), који је претходно побегао и враћен је, напустио установу. Предузимају се мере ради проналажења лица. Данас, 17. октобра 2025, у 09.30 часова, СВР Скопље је пријављено да је 16. 10. 2025. године око 20.30 часова у области Карпош, петнаестогодишњи малолетник, штићеник установе за бригу о деци, физички нападнут од стране више лица која су употребила тврде предмете. Предузимају се мере ради расветљавања случаја, наводи се у саопштењу.

штићеници сексуални односи северна македонија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај