МАКЕДОНИЈА ЗГРОЖЕНА НАД ГНУСНИМ ЧИНОМ Штићеници установе за заштиту деце имали однос пред дечаком (12), па му припретили
У установи за заштиту деце у Северној Македонији догодио се гнусни чин крајем августа, а јуче је све пријављено полицији.
Према пријави, два малолетника узраста 15 и 16 година имала су сексуални однос пред дванаестогодишњим дететом, којем је су претили да ништа не сме да каже.
„Полицији у Скопљу је јуче пријављено да су у августу ове године, у соби установе за заштиту деце, шеснаестогодишњи дечак и петнаестогодишња девојчица, штићеници установе, имали сексуални однос пред дванаестогодишњим штићеником установе, након чега је шеснаестогодишњак претио дванаестогодишњаку да никоме не каже”, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
У полицијском билтену су наведена још два инцидента у тој установи. Један становник је побегао, а други је нападнут тврдим предметима.
„Дана 16. 10. 2025. године, у Полицијској станици Карпош, примљена је пријава из Јавне установе за бригу о деци да је њихов штићеник А. М. (16), који је претходно побегао и враћен је, напустио установу. Предузимају се мере ради проналажења лица. Данас, 17. октобра 2025, у 09.30 часова, СВР Скопље је пријављено да је 16. 10. 2025. године око 20.30 часова у области Карпош, петнаестогодишњи малолетник, штићеник установе за бригу о деци, физички нападнут од стране више лица која су употребила тврде предмете. Предузимају се мере ради расветљавања случаја”, наводи се у саопштењу.