МАТИЧАР У МАКЕДОНИЈИ СКЛОПИО БРАК БЕЗ МЛАДЕНАЦА Регистровао брак између особа из Албаније и Мађарске- Против њега подигнута кривична пријава
17.10.2025. 09:48 09:53
Полиција у Куманову поднела је кривичну пријаву против матичара (65) из села Слупчане због сумње да је склопио брак без - младенаца!
Он се терети да је 2023. године у матичну књигу венчаних регистровао брак између особе из Албаније и особе из Мађарске, иако такав брак уопште није постојао, преноси портал МКД.мк.
Како се наводи приликом увида у књигу пописних аката за 2023. годину утврђено је да није поднет захтев за издавање венчаног листа између две наведене особе, односно да се ради о лажном упису.