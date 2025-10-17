clear sky
МАТИЧАР У МАКЕДОНИЈИ СКЛОПИО БРАК БЕЗ МЛАДЕНАЦА Регистровао брак између особа из Албаније и Мађарске- Против њега подигнута кривична пријава

17.10.2025. 09:48 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
brak
Фото: unsplash.com

Полиција у Куманову поднела је кривичну пријаву против матичара (65) из села Слупчане због сумње да је склопио брак без - младенаца!

Он се терети да је 2023. године у матичну књигу венчаних регистровао брак између особе из Албаније и особе из Мађарске, иако такав брак уопште није постојао, преноси портал МКД.мк.

Како се наводи приликом увида у књигу пописних аката за 2023. годину утврђено је да није поднет захтев за издавање венчаног листа између две наведене особе, односно да се ради о лажном упису.
 

матичар северна македонија куманово
Вести Регион
