НАКОН ПОГИБИЈЕ ВОЈНИКА, ОГЛАСИО СЕ ЦРНОГОРСКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ Оба припадника војске била су на терену од јутрос! Ово је настрадали војник Дејан Божовић (ФОТО)
ПОДГОРИЦА: Густ дим смањио је видљивост, када се, око 13 сати, војна цистерна с водом преврнула
Након тешке несреће која се данас догодила на локалном путу у Кучима када се војна цистерна са водом преврнула и настрадао војник Дејан Божовић, огласио се и министар одбране Драган Краповић.
- Данас смо се суочили са великим губитком када је смртно страдао млађи водник Дејан Божовић из Даниловграда, а водник Марко Иковић задобио је тешке телесне повреде. У питању су повреде карличне кости и плућа, али он је тренутно стабилно. У овом веома тешком тренутку у име Минустарстца одбране и Војске Црне Горе желим да упутим саучешће породици и речи подршке, казао је Краповић.
Он је додао да се несрећа догодила око 13 сати.
- Густи дим је смањио видљивост на терену и то је довело до ове тешке несреће. Настрадали Божовић био је одан и храбар војник, у служби је од 2006. године. Отац четворо деце. Ово је велики губитак за све нас, навео је Краповић.
Оба војника су јутрос у 7 и 30 упућени на задатак прво гашења пожара у реону Пипера где су били ангажовани до после 10 часова. Затим су ангажовани и послати на терен у Кучима како би деловали у акцији гашења пожара, где је на локалном путу потом дошло до несреће.
- Божовић и Иковић нису били ангажовани синоћ, већ од јутрос. Оба припадника Војске ЦГ су било обучени за овакве ситуације. Настрадали Божовић био је на месту сувозача, казао је Краповић.
Он је истакао да је Војска Црне Горе спремна и увек у служби грађана.
- Наши војници су дане и ноћи проводили и проводе на терену. Ангажовани су у непрекидној борби не само јуче и данас већ и данима уназад. Војска Црне Горе је увек прва спремна за сваку ситуацију и прва на линији одбране, али често заборављамо колико је војничка професија рижична. Свакодневно се суочавају са бројним изазовима, нагласио је министар одбране Црне Горе.
Краповић је истакао да ће име настрадалог Дејана Божовића остати уписано у историји Црне Горе.
- Жртва Божовића све нас подсећа да из униформе стоје људи, стоје синови, очеви који су спремни да да дају свој живот за отаџбину. Још једном изјављујем искрено саучешће породици и понављам да је ово велики губитак за све нас, закључио је Краповић.
Све информације о узроку несреће биће познате након даље истраге.
РИНА