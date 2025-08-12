СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ КРИТИЧНА!
ВАТРА ХАРА ЦРНОМ ГОРОМ, ПОЖАРИ БУКТЕ НА СВЕ СТРАНЕ! Има мртвих и повређених, више градова угрожено СТИЖЕ ПОМОЋ из региона и ЕУ
Црна Гора се суочава са разорним пожарима који харају широм земље, остављајући пустош за собом.
Први пожар избио је код Чања, а потом се ватра разбуктала и у Подгорици, Будви, Бару, Никшићу, Шавнику и Бијелом Пољу.
Премијер Спајић: Поједини пожари су подметнути
Премијер Црне Горе Милојко Спајић је истакао да Управа полиције има оперативна сазнања да постоје индиције да су поједини пожари подметнути.
- У Буљарици је последица несрећног случаја. УП је позвала грађане да пријаве ако примете да неко подмеће пожар - казао је он, а преноси РТЦГ.
Премијер истиче како му је "чудно и сумњиво како су пожари одједном букнули" и верује да је јако важно да се пооштре казне за пиромане.
Погинули војник иза себе оставио супругу и четворо деце
Млађи водник Дејан Божовић (42) из Даниловграда је страдао, а водник Марко Иковић (43) задобио је тешке телесне повреде током ангажовања на гашењу пожара у рејону Куча, саопштено је из Министарства одбране Црне Горе.
Саопштење КЦЦГ о војнику који је повређен током гашења пожара
"У Ургентни центар Клиничког центра Црне Горе (КЦЦГ), око 14:00 часова, примљен је припадник Војске Црне Горе због тешких повреда које је задобио приликом гашења пожара. Након спроведене дијагностике и консултативних прегледа пацијент је примљен на даље лечење у Одељење интензивне неге КЦЦГ", стоји у саопштењу КЦЦГ.
Спајић: Аустрија ће помоћи у гашењу пожара
Аустрија ће Црној Гори помоћи у гашењу пожара са људством и опремом, саопштио је премијер Милојко Спајић након сусрета са аустријским канцеларом Кристијаном Штокером.
Ивановић: Италија шаље авионе за гашење пожара у Црну Гору
Потпредседник Владе Црне Горе за спољне и европске послове Филип Ивановић разговарао је данас са потпредседником Владе и министром спољних послова Италије Антониом Тајанијем, који је потврдио да ће италијански авиони за гашење пожара бити упућени у Црну Гору током дана
Мештанка Буљарица кроз сузе прича
Потресна исповест мештанке из Буљарица само је делић стравичних сведочења о пожарима који су захватили Црну Гору. Кроз сузе и даље присутан страх, мештанка открива како је почела буктиња у њеном месту.
- Уплашена сам. Ужас. Ужас кад видиш да ватра гута све испред тебе. Али добро, није нико страдао није материјална штета никаква била, једино што је шума сагорела. Куће су одбрањене, три куће су биле угрожене. Ова наша није стварно, јер су овде пресекли, али ове три овамо јесу. Ето, немам шта друго рећи. Страх - кроз сузе је рекла за "Блиц".
Канадер из Хрватске стигао у Црну Гору
У помоћ Црној Гори данас је стигао канадер из Хрватске, који ће прво гасити пожаре у Чању и Буљарици, а као део помоћи Механизма ЕУ за цивилну заштиту, који је црногорски МУП контактирао дан раније.