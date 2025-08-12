clear sky
33°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ КРИТИЧНА!

ВАТРА ХАРА ЦРНОМ ГОРОМ, ПОЖАРИ БУКТЕ НА СВЕ СТРАНЕ! Има мртвих и повређених, више градова угрожено СТИЖЕ ПОМОЋ из региона и ЕУ

12.08.2025. 16:25 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Blic
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/Blic

Црна Гора се суочава са разорним пожарима који харају широм земље, остављајући пустош за собом.

Први пожар избио је код Чања, а потом се ватра разбуктала и у Подгорици, Будви, Бару, Никшићу, Шавнику и Бијелом Пољу.

Премијер Спајић: Поједини пожари су подметнути

Премијер Црне Горе Милојко Спајић је истакао да Управа полиције има оперативна сазнања да постоје индиције да су поједини пожари подметнути.

- У Буљарици је последица несрећног случаја. УП је позвала грађане да пријаве ако примете да неко подмеће пожар - казао је он, а преноси РТЦГ.

Премијер истиче како му је "чудно и сумњиво како су пожари одједном букнули" и верује да је јако важно да се пооштре казне за пиромане.

да
Фото: youtube prinstcrin/Blic TV

Погинули војник иза себе оставио супругу и четворо деце

Млађи водник Дејан Божовић (42) из Даниловграда је страдао, а водник Марко Иковић (43) задобио је тешке телесне повреде током ангажовања на гашењу пожара у рејону Куча, саопштено је из Министарства одбране Црне Горе.

Саопштење КЦЦГ о војнику који је повређен током гашења пожара

"У Ургентни центар Клиничког центра Црне Горе (КЦЦГ), око 14:00 часова, примљен је припадник Војске Црне Горе због тешких повреда које је задобио приликом гашења пожара. Након спроведене дијагностике и консултативних прегледа пацијент је примљен на даље лечење у Одељење интензивне неге КЦЦГ", стоји у саопштењу КЦЦГ.

да
Фото: youtube prinstcrin/Blic

Спајић: Аустрија ће помоћи у гашењу пожара

Аустрија ће Црној Гори помоћи у гашењу пожара са људством и опремом, саопштио је премијер Милојко Спајић након сусрета са аустријским канцеларом Кристијаном Штокером.

Ивановић: Италија шаље авионе за гашење пожара у Црну Гору

Потпредседник Владе Црне Горе за спољне и европске послове Филип Ивановић разговарао је данас са потпредседником Владе и министром спољних послова Италије Антониом Тајанијем, који је потврдио да ће италијански авиони за гашење пожара бити упућени у Црну Гору током дана

да
Фото: youtube prinstcrin/Blic

Мештанка Буљарица кроз сузе прича

Потресна исповест мештанке из Буљарица само је делић стравичних сведочења о пожарима који су захватили Црну Гору. Кроз сузе и даље присутан страх, мештанка открива како је почела буктиња у њеном месту.

- Уплашена сам. Ужас. Ужас кад видиш да ватра гута све испред тебе. Али добро, није нико страдао није материјална штета никаква била, једино што је шума сагорела. Куће су одбрањене, три куће су биле угрожене. Ова наша није стварно, јер су овде пресекли, али ове три овамо јесу. Ето, немам шта друго рећи. Страх - кроз сузе је рекла за "Блиц".

Канадер из Хрватске стигао у Црну Гору

У помоћ Црној Гори данас је стигао канадер из Хрватске, који ће прво гасити пожаре у Чању и Буљарици, а као део помоћи Механизма ЕУ за цивилну заштиту, који је црногорски МУП контактирао дан раније.

Блиц

пожари Црна Гора чањ
Извор:
Blic
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Цистерна склизнула низ стрмину ВАТРА ПРОГУТАЛА ЈЕДАН ЖИВОТ Отац четворо деце Дејан Божовић (42) КРЕНУО ДА ПОМОГНЕ у гашењу пожара у рејону Куча, па трагично настрадао
d

Цистерна склизнула низ стрмину ВАТРА ПРОГУТАЛА ЈЕДАН ЖИВОТ Отац четворо деце Дејан Божовић (42) КРЕНУО ДА ПОМОГНЕ у гашењу пожара у рејону Куча, па трагично настрадао

12.08.2025. 16:24 16:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОК ЦРНА ГОРА ГОРИ чланице Алијансе се још КОНСУЛТУЈУ о слању помоћи: НАТО не поседује, нити командује средствима за гашење пожара
пожар

ДОК ЦРНА ГОРА ГОРИ чланице Алијансе се још КОНСУЛТУЈУ о слању помоћи: НАТО не поседује, нити командује средствима за гашење пожара

12.08.2025. 15:43 15:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ! Војник погинуо током гашења пожара, преврнула се цистерна! ДРУГИ ВОЈНИК ТЕШКО ПОВРЕЂЕН
2

ТРАГЕДИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ! Војник погинуо током гашења пожара, преврнула се цистерна! ДРУГИ ВОЈНИК ТЕШКО ПОВРЕЂЕН

12.08.2025. 14:19 14:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај