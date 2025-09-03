light rain
НАПАКОВАО СВЕ НА СЕБЕ, ПА ДОЛИЈАО НА ИЗЛАЗУ Србин ухваћен у крађи, али како је то покушавао да изведе је невероватно

03.09.2025. 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
policija
Фото: РИНА/Илустрација

БИЈЕЛО ПОЉЕ: Држављанин Србије Д. М. ухапшен је у Бијелом Пољу након што је затечен у крађи у једном продајном објекту спортске гардеробе.

- Он је ушао у продавницу, део гардеробе у вредности од око 300 евра обукао испод своје одеће, а у кабини је претходно уклонио сигурносне уређаје познате као „зујалице“. Потом је покушао да изађе из објекта, али су полицајци, поступајући по пријави, убрзо стигли и затекли га у извршењу кривичног дела - потврђено је за РИНУ у бјелопољској полицији.

Осумњичени је одмах лишен слободе и спроведен у полицијску станицу.

Из Управе полиције Црне Горе истичу да је брза реакција и сарадња са грађанима још једном показала значај заједничког деловања у борби против свих облика криминала.

