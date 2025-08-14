clear sky
НЕВРЕМЕ У ДАЛМАЦИЈИ! Грмљавина, град и ветрови до 100 км/х, а температура драстично опала за 15 степени!

14.08.2025. 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: printscreen / fejsbuk/Slobodna Dalmacija

Док је у већини предела већи део дана превладавало ведро време, данас у касним поподневним сатима у деловима Далмације дошло је до јаког развоја облака и погоршања.

После 18 сати снажно грмљавинско невреме развило се на подручју од Мосора до Камешнице, а било је кише, пљускова, грмљавине, а понегде и града.

Најјаче невреме захватило је подручје од Сиња до Солина и западног дела Мосора. Ради се о подручју којим управо пролазе бројни ходочасници према Сињу.

Према подацима мреже Пљусак.цом, до 18 сати од Соња до Шестановца пало је 10 до 15 литара кише по квадратном метру, а падавине су тек почеле на сплитском и солинском подручју.

На подручју Подстране удар муње у Перун изазвао је пожар, али срећом га је киша брзо угасила. У Жрновници су у време доласка невремена забележени удари ветра до 100 км/х, а нешто сломљених грана пало је на саобраћајнице.

У већем делу Хрватске данима су температуре око 40. подеока, а са наиласком невремена у том подручју температура је пала и за 15 степени.

невреме невреме у далмацији
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
