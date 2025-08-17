НОВИ ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ У ИСТРИ Дете на које се обрушило стабло имало само две године
Данас се у Истри догодила трагедија када је стабло пало на дете и усмртило га.
Како незванично сазнаје 24сата.хр, ради се о детету старом две године. Оно је преминуло у колима хитне помоћи на путу до болнице. Из полиције поручују да неће износити више детаља с обзиром на то да се ради о несрећном случају.
Подсетимо, дете је смртно страдало недалеко од места Кршикла у Истри, саопштила је истарска полиција. Пазинска полиција је у суботу око 20 сати примила дојаву о трагичном догађају.
„У овом тренутку могу само да изразим саучешће због велике трагедије”, кратко је изјавила градоначелница Пазина Сузана Јашић.
Према досад доступним информацијама, стабло се са повишеног терена обрушило на пут и повредило дете.
Дете је од задобијених повреда преминуло. Полицијски службеници, у сарадњи са надлежним жупанијским државним тужиоцем, спроводе криминалистичко истраживање и утврђују све околности догађаја.
Равнатељка Завода за хитну медицину Истарске жупаније, Татјана Чемерикић, саопштила је да је у 20.20 часова Диспечерски центар примио позив о несрећи.
Дете настрадало због древног свадбеног обичаја
Како незванично сазнају медији, стабло је било постављено у оквиру свадбених обичаја, који су у неким деловима Истре и даље жива традиција – уз путеве се често постављају стабла или дрвени лукови као знак славља и обавештење да је у току свечаност.
Иако су ти обичаји у правилу безопасни и део локалног идентитета, овог пута претворили су се у трагедију која је цело место завила у црно.
Екипа хитне помоћи из Испоставе Пазин одмах је упућена на интервенцију и у кратком року пресрела возило у којем је породица превозила дете. Лекари су започели реанимацију и применили све мере како би спасли живот, али повреде су биле претешке.
„Упркос свим напорима, дете нажалост није преживело. У име Завода изражавамо искрено и дубоко саучешће породици у овом изузетно тешком тренутку”, навела је Чемерикић.
Полиција је дојаву о догађају примила нешто пре 20 часова. На терен су одмах упућене патроле, а у координацији са надлежним жупанијским тужиоцем покренуто је криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности трагедије.
Према првим информацијама, стабло је било на повишеном терену, одакле је пало на пут и погодило дете, преноси Јутарњи лист.