ОЧУХ УБИО ПАСТОРКА (2) И ЗАБАРИКАДИРАО СЕ СА БЕБОМ У СТАНУ Полицијска интервенција у току
Полицијска интервенција је у току овог часа у румунском граду Отопенију, након што се мушкарац, осумњичен да је насмрт претукао свог пасторка, јутрос забарикадирао у кући са сопственим дететом. Наводно има и једног таоца, за кога се наводи да је рођак.
Злочин се наводно догодио прошле суботе. У почетку се веровало да је дечак стар 2 године и 8 месеци преминуо природном смрћу. Међутим, обдукција је показала да је задобио снажан ударац у стомак, јавља Антена Обсерватор.
Тек после неколико дана, мајка детета рекла је полицији да је мушкарац претукао малишана. Сада полиција покушава да убеди мушкарца да се преда.
Забарикадирао се са бебом у стану
Од синоћ полиција је покушавала да пронађе мушкарца осумњиченог за убиство, али се он забарикадирао у кући са другим дететом, бебом од годину дана, и претио да ће заједно с њим скочити кроз прозор.
Након што су добили све детаље, полиција је отишла у кућу човека да га ухапси. Kада су стигли на врата, мушкарац им је рекао да је у кући са својим једногодишњим сином и да ће га убити ако неко уђе. Уследили су сати преговора. Специјалисти су успели да га убеде да им преда дете, али је човек одбио да изађе и остао је забарикадиран у стану.
Данас је беба изнета из куће неповређена, а полиција наставља интервенцију како би успела да савлада мушкарца. Бебу је, како се наводи, изнео брат осумњиченог.
Либертатеа наводи да мушкарац у кући има једног таоца, а наводно се ради рођаку.
"Дана 23.08.2025. Полицији Илфова обратила се жена која је пријавила да је у свом дому пронашла мртвог сина, старог око 3 године. У почетку је изјавила да је преминули син раније имао болове у стомаку. Дана 25. августа 2025. обдукцијом је утврђено да дете има повреде у пределу стомака. Увече 28. августа 2025. мајка малолетника је повукла првобитну изјаву, наводећи да је била приморана да је да и да је заправо њеног сина тукао и усмртио њен ванбрачни партнер, стар 28 година, који је и отац другог детета", саопштила је полиција.
"Осумњичени се од вечери 28. августа налазио у стану у граду Отопени, где је злочин и почињен и где је породица живела без пријављеног пребивалишта, док се жена више није вратила у ту кућу. Мушкарац је био у стану са својим једногодишњим дететом и претио да ће скочити са спрата, па је на лице места упућен тим преговарача из САС-а. Једногодишње дете изнео је из стана брат мушкарца и преузела га је полиција", саопштили су представници ИПЈ Илфов.
Мушкарац осумњичен за убиство познат је по насилничкој прошлости.
Румунски портал Диги24 наводи да је простор око куће у којој се налази мушкарац испуњен је припадницима специјалних снага, болничарима и преговарачима.
Габријела Гроза, форензички психолог, објаснила је за тај портал да би поступак мушкарца могао бити непланирани гест.
"Веома је вероватно да је у питању био неконтролисани бес. Људи који имају висок степен агресије нису у стању да ослободе свој бес на било који други начин осим кроз агресију. (...) Такви случајеви се јављају и у позадини конзумирања алкохола или супстанци, али не нужно", рекла је Гроза.
Психолог каже да се његова одлука да ослободи бебу може протумачити као очајнички покушај да одржи контролу над ситуацијом.
"Његов гест је инстинкт самоодржања, гест очаја. (...) Понекад говоримо о људима у психотичној епизоди, са заблудама, са којима не можете да комуницирате, а други пут говоримо о људима којима је потребно да се увере да им се ништа не дешава или да постоји излаз, како би могли да попусте", додала је Габријела Гроза.