ОПРЕЗ! ЈОШ ЈЕДАН ПРОИЗВОД СА ТРЖИШТА ПОВУЧЕН Коцка за супу из Вијетнама повучена због опасних састојака

Фото: freepik, ilustracija

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа коцке за супу Canch Chua Soup Seasoning - Gia Vi Canh Chua, Boilcube crab bun rieu BAO LONG PK 75 g свих рокова трајања и серија, због алергена који нису наведени на декларацији производа.

Како се наводи, производ садржи састојке шкољки и рибе а с обзиром да на производу нису означени ови састојци исти може представљати ризик по здравље потрошача осетљивих на њих док га особе које нису алергичне могу и даље употребљавати без ограничења.

Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране и Уредбом (ЕЗ) бр. 1169/2011 Еуропског парламента и Већа од 25. октобра 2011. о пружању информација о храни потрошачима, којом се измјењују и допуњују Уредбе (ЕЦ) бр. 1924/2006 и (ЕЦ) бр. 1925/2006 Европског парламента и Већа Директиве 2000/13 / ЕЗ Еуроп-ског парламента и Већа, Директиве Комисије 2002/67 / ЕЗ и Директиве Комисије 2002/67 / ЕЗ 2008/5 / ЕЗ и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 608/2004.

Подаци о производу:

Земља порекла: Вијетнам

Добављач: Heuschen & Schrouff, Sperwerweg 7, Landgraaf, Низоземска

Ставља на тржиште: 
ASIA PROJECT д.о.о., Загреб

Вести Регион
