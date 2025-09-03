Остаци жртве пронађени у септичкој јами? ХОРОР У ОСИЈЕКУ Приведен мушкарац осумњичен за ТЕШКО УБИСТВО СУПРУГЕ
03.09.2025. 23:07 23:10
Коментари (0)
ОСИЈЕК: У Осијеку је данас ухапшен мушкарац осумњичен за тешко убиство жене у осјечком приградском насељу Тења, саопштила је осјечко-барањска полиција.
Према непотврђеним информацијама приведен је супруг убијене жене за којом је раније била расписана потерница, преноси агенција ХИНА.
Нестанак жене пријављен је 2. августа, а њени посмртни остаци наводно су пронађени у септичкој јами што у полицији нису могли да потврде.
Против ухапшеног мушкарца поднета је кривична пријава државном тужилаштву за тешко убиство женске особе.