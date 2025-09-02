ПЕЧАТИРАЊЕ ПАСОША НА ГРАНИЦИ УЛАЗИ У ИСТОРИЈУ Ево како ће изгледати прелаз границе и улаз у земље ЕУ
Од 12. октобра, путници из Србије који улазе у земље Шенгенског простора, попут Хрватске или Грчке, суочиће се с новим, строжим правилима уласка.
Почеће с радом нови електронски систем за праћење улазака и излазака, познат као ЕЕС (Entry/Еxit System).
Овај систем ће заменити досадашње ручно печатирање пасоша и има за циљ да повећа безбедност, спречи илегалне боравке и смањи гужве на границама.
Шта то значи за грађане Србије?
Приликом првог уласка у Шенген, путници ће морати да дају отисак прста и да се фотографишу. Ови биометријски подаци ће бити сачувани и користиће се за будуће провере, што значи да се поступак обавља само једном.
У пракси, то ће изгледати тако што ће путници морати да изађу из возила и дају биометријске податке на граничним прелазима. ЕЕС ће пратити све уласке и изласке како би се прецизно рачунао дозвољени боравак од 90 дана у периоду од 180 дана.
Kога се тиче ЕЕС?
Нови систем ће се примењивати у 29 европских држава: 25 чланица ЕУ (осим Kипра и Ирске), као и у Шенгенским земљама које нису чланице ЕУ: Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и Швајцарској.
Александар Сеничић, директор ЈУТЕ, изјавио је да ће се систем уводити постепено, у зависности од техничке спремности сваке земље, а да апликација за уношење личних података, која би требало да олакша процедуру, још увек није активна.