ПЕЧАТИРАЊЕ ПАСОША НА ГРАНИЦИ УЛАЗИ У ИСТОРИЈУ Ево како ће изгледати прелаз границе и улаз у земље ЕУ

02.09.2025. 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Пасош
Фото: Pixabay.com

Од 12. октобра, путници из Србије који улазе у земље Шенгенског простора, попут Хрватске или Грчке, суочиће се с новим, строжим правилима уласка.

Почеће с радом нови електронски систем за праћење улазака и излазака, познат као ЕЕС (Entry/Еxit System).

Овај систем ће заменити досадашње ручно печатирање пасоша и има за циљ да повећа безбедност, спречи илегалне боравке и смањи гужве на границама.

Шта то значи за грађане Србије?

Приликом првог уласка у Шенген, путници ће морати да дају отисак прста и да се фотографишу. Ови биометријски подаци ће бити сачувани и користиће се за будуће провере, што значи да се поступак обавља само једном.

У пракси, то ће изгледати тако што ће путници морати да изађу из возила и дају биометријске податке на граничним прелазима. ЕЕС ће пратити све уласке и изласке како би се прецизно рачунао дозвољени боравак од 90 дана у периоду од 180 дана.

Kога се тиче ЕЕС?

Нови систем ће се примењивати у 29 европских држава: 25 чланица ЕУ (осим Kипра и Ирске), као и у Шенгенским земљама које нису чланице ЕУ: Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и Швајцарској.

Александар Сеничић, директор ЈУТЕ, изјавио је да ће се систем уводити постепено, у зависности од техничке спремности сваке земље, а да апликација за уношење личних података, која би требало да олакша процедуру, још увек није активна.

шенген Шенген зонa пасошка контрола ЕУ
Вести Регион
